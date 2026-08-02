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«Es importante para mí demostrar que estoy aquí»: Robert Lewandowski firma un doblete en su debut en casa con el Chicago Fire tras dos difíciles desplazamientos en la MLS
Lewandowski se presenta en el Soldier Field
El legendario delantero polaco firmó un espectacular doblete para asegurar una victoria por 2-1 del Chicago Fire ante Charlotte FC, en un debut en casa de la forma más espectacular imaginable. Después de dos complicados desplazamientos que terminaron en derrotas ante Inter Miami y New York City FC, todos los focos estaban puestos en el veterano delantero cuando pisó por primera vez el césped del Soldier Field.
Con el Fire por detrás en el marcador tras un gol de Pep Biel en el minuto 18, Lewandowski tomó cartas en el asunto y soltó un feroz disparo desde la frontal del área que se coló en la esquina inferior izquierda dos minutos después. Volvió a ver puerta en el minuto 68 para sellar la victoria del conjunto local.
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Un doblete muy importante
El internacional polaco se ha adaptado rápidamente a su nuevo entorno, tanto dentro del club como en la comunidad de Chicago en general. Su doblete del sábado le situó en un grupo selecto de la historia del club, al convertirse en apenas el cuarto jugador en marcar dos goles en su debut en casa con el Fire, junto a nombres como Frank Klopas, Andy Herron y su compatriota Tomasz Frankowski.
«Cada vez que voy a un club nuevo, espero el primer gol», dijo Lewandowski. «Para mí es importante demostrar que estoy aquí, marcar el gol y que ganemos el partido. Creo que eso hace que el siguiente paso sea un poco más fácil, para el equipo y también para mí».
«Estoy realmente feliz de estar aquí. Disfruto cada día: el estilo de vida, el club y la organización. Todo está realmente al máximo nivel. No puedo decir ni una sola mala palabra sobre el club, y estoy muy impresionado de que todo funcione muy bien, tanto dentro como fuera del campo».
Berhalter elogia a su nuevo talismán letal
Para el entrenador Gregg Berhalter, la actuación fue una confirmación de la agresiva estrategia de fichajes del club. Berhalter, que también ejerce como director de fútbol del Fire, estaba bajo presión para lograr un éxito de alto perfil tras la salida de Hugo Cuypers. Berhalter se deshizo en elogios, al destacar la enorme calidad que el jugador de 37 años aporta a la plantilla.
«[Lewandowski] está implicado en lo que está pasando aquí, y eso es lo más importante», dijo Berhalter. «Le importa, y demuestra que le importa a través de su comunicación, de su esfuerzo en el campo y de su esfuerzo en los entrenamientos. Es un profesional de primer nivel, y sé lo mucho que quiere ganar. Parte de eso es que se ha dado cuenta de que esta es una gran oportunidad para él y quiere aprovecharla al máximo».
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Con la vista puesta en una postemporada competitiva
Con el Fire ahora situado incluso en la cuarta posición de la Conferencia Este y con un partido menos, el optimismo que rodea al club es palpable. La integración de un jugador de la talla de Lewandowski es un proceso, y el delantero admitió que todavía está aprendiendo los matices de los estilos de sus nuevos compañeros. Se espera que este periodo de adaptación continúe durante los próximos partidos de la Leagues Cup, que ofrecerán a la plantilla un tiempo valioso para compenetrarse antes del empuje final en la temporada regular de la MLS.
«Todavía tenemos que trabajar un par de cosas, por supuesto, pero miramos hacia adelante. Espero que en el próximo partido vayamos a jugar cada vez mejor y, además, a ganar», concluyó Lewandowski.
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