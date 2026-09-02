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«¡Es importante estar aquí!»: por qué el campeón olímpico Diego Carlos dejó el Fenerbahçe para regresar a la Serie A
Diego Carlos cierra su cesión al Parma
El Fenerbahce ha confirmado oficialmente que el central brasileño Diego Carlos se ha incorporado al Parma Calcio, de la Serie A, como cedido por una temporada. El defensa, de 33 años, no entraba en los planes de la plantilla del Fenerbahce para esta campaña, lo que ha motivado su salida temporal.
El conjunto amarillo y azul publicó un comunicado oficial para confirmar el acuerdo: "Diego Carlos, que se incorporó a nuestra plantilla durante el mercado de fichajes de mitad de temporada de la campaña 2024-25, ha sido cedido al Parma Calcio por un año".
Este acuerdo marca otro capítulo en el fútbol italiano para el experimentado defensa, que pasó la anterior campaña 2025-26 cedido en el Como.
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Vuelta a la acción en la Serie A
Diego Carlos aporta una importante experiencia en la élite europea a la zaga del Parma. Tras llegar a Italia, el brasileño expresó su disposición a unirse a sus nuevos compañeros y empezar con buen pie en la liga.
"Estoy muy feliz. Estoy muy ilusionado", declaró Diego Carlos al llegar para cerrar el acuerdo. "Quiero conocer al equipo y a nuestra afición lo antes posible. Lo más importante para mí ahora mismo es estar aquí".
Se espera que el defensa aporte de inmediato profundidad en el eje de la zaga y liderazgo al Parma.
Pedigrí contrastado en toda Europa
La carrera del brasileño incluye éxitos destacados en varias de las principales ligas europeas. Diego Carlos alcanzó notoriedad en el Nantes francés antes de fichar por el Sevilla en mayo de 2019, donde desempeñó un papel fundamental en la conquista de la UEFA Europa League 2019-20.
Más tarde cerró un traspaso de alto perfil al club de la Premier League Aston Villa en mayo de 2022, antes de poner rumbo al Fenerbahce en enero de 2025 con un contrato de tres años y medio.
En el escenario internacional, Diego Carlos es campeón olímpico, tras haber ganado la medalla de oro con la selección brasileña de fútbol en los Juegos de Tokio 2020.
- AFP
Próximos pasos en Emilia-Romaña
Tras completar su presentación oficial como cedido y superar las pruebas médicas, Diego Carlos se incorporará directamente a los entrenamientos del primer equipo bajo las órdenes del cuerpo técnico del Parma.
Su llegada aporta una estabilidad defensiva vital mientras el Parma afronta su campaña nacional.
El brasileño se centrará en ponerse a tono cuanto antes para debutar y consolidarse como una pieza clave de la defensa del Parma en la temporada 2026-27 de la Serie A.
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