El Fenerbahce ha confirmado oficialmente que el central brasileño Diego Carlos se ha incorporado al Parma Calcio, de la Serie A, como cedido por una temporada. El defensa, de 33 años, no entraba en los planes de la plantilla del Fenerbahce para esta campaña, lo que ha motivado su salida temporal.

El conjunto amarillo y azul publicó un comunicado oficial para confirmar el acuerdo: "Diego Carlos, que se incorporó a nuestra plantilla durante el mercado de fichajes de mitad de temporada de la campaña 2024-25, ha sido cedido al Parma Calcio por un año".

Este acuerdo marca otro capítulo en el fútbol italiano para el experimentado defensa, que pasó la anterior campaña 2025-26 cedido en el Como.