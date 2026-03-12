«¡Es ilegal!» Jon Obi Mikel afirma de forma sensacionalista que el Arsenal está «intentando hacer trampa» para ganar la Premier League

Mikel criticó la gestión de los rivales por parte del Arsenal durante los saques de esquina, describiéndola como «desesperada» por poner fin a su sequía de títulos de 22 años. «Lo que hacen durante las jugadas a balón parado, para mí, es ilegal. En primer lugar, están obstaculizando al portero y ahora empiezan a agarrar a los jugadores», continuó Mikel. «Cuando agarras a un jugador, cuando impides que salte, vi el partido contra el Chelsea cuando jugaron contra nosotros. Declan Rice estaba agarrando, no sé a quién, al lateral izquierdo, ¿cómo se llama [Jorrel Hato]?

«Lo agarraba para que no pudiera saltar. Y para mí, sí, para mí, ¿cómo es posible que el árbitro no lo vea? Incluso si el balón entra, ¿cómo es posible que el VAR no lo vea? Y para mí, la PGMOL, bueno, tienen que salir y tienen que hacerlo de inmediato, tienen que detener esto porque, si no lo detienen, todos los equipos van a empezar a hacerlo.

Y para mí, eso es ilegal. Eso es lo que quiero decir, que el Arsenal está intentando hacer trampa para ganar la Premier League. Están intentando hacer trampa para ganar la Premier League. Es un equipo que está desesperado por ganar la Premier League, porque saben que no la han ganado en los últimos 22 años, 23 años. Y ahora están tan desesperados que quieren hacer trampa para conseguirlo».