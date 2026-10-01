Según TyC Sports, el atacante de la Fiorentina Franco Mastantuono regresó con éxito a la selección argentina, firmando una actuación sobresaliente en la victoria por 4-0 ante Bolivia en un amistoso disputado en Córdoba. Los goles de Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero y Jose Lopez le dieron al equipo de Lionel Scaloni un cómodo triunfo en el estadio Mario Alberto Kempes.

El partido fue el primero de Argentina tras el Mundial de 2026, marcando el inicio de un nuevo ciclo internacional.

Mastantuono tuvo un papel destacado mientras Scaloni integraba talento emergente en la plantilla.