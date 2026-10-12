AFP
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«¡Es horrible intentar parar a Jeremy Doku!»: el delantero del Manchester City, elogiado como una «gran estrella» tras destrozar al Liverpool con una exhibición magistral en Anfield
El Manchester City gana con comodidad en Anfield
El City mantuvo su pleno de victorias en el inicio de la temporada de la Premier League con una contundente victoria por 3-0 ante el Liverpool en Anfield el domingo. El partido estuvo muy igualado durante casi una hora, hasta que el equipo visitante se hizo con el control absoluto.
Enzo Maresca vio cómo a su equipo le costaba romper el empate durante una tensa primera parte en Merseyside. Sin embargo, un cambio táctico decisivo alteró por completo el rumbo del encuentro.
Doku fue el artífice del triunfo al sustituir a Iliman Ndiaye en el minuto 56. El extremo belga puso en apuros a la defensa del Liverpool desde el primer momento y aseguró que su equipo se marchara con los tres puntos.
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Doku desata el caos en la segunda parte
Doku no tardó en dejar su huella por la banda izquierda ante un Ronald Araujo que estaba sufriendo. Sus conducciones directas pusieron enseguida en apuros al Liverpool y desembocaron en una jugada decisiva apenas seis minutos después de su entrada al campo.
El extremo inició un fulgurante contraataque que obligó a Ryan Gravenberch a cometer una falta deliberada. El centrocampista neerlandés vio su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, por lo que su equipo se quedó con un jugador menos.
«¿Qué me dijo Maresca cuando entré? Solo me dijo en qué posición iba a jugar», explicó Doku ante la prensa. «Cuando estás en el banquillo, buscas la manera de influir en el partido, y eso es lo que hice».
Alderweireld elogia a un extremo belga imprevisible
Con superioridad numérica, Doku desmanteló sin piedad lo que quedaba de la estructura del Liverpool. Su disparo, desviado por Alexis Mac Allister, permitió a Erling Haaland abrir el marcador, antes de que el propio belga ampliase la ventaja con un magnífico remate con efecto.
Para redondear una actuación sobresaliente tras salir del banquillo, el jugador de 24 años también inició la jugada que acabó con el tercer gol, obra de Rayan Cherki. Fue una brillante vuelta a su mejor nivel para Doku tras una frustrante lesión en el gemelo sufrida a principios de esta temporada. El exjugador belga Toby Alderweireld no tardó en elogiar el increíble impacto de su compatriota.
En declaraciones a Match of the Day, afirmó: «Desde el punto de vista de un defensa, es horrible enfrentarse a él porque puede irse por fuera o por dentro, encara regateando y a veces se para y piensas: “Vale”. Entonces acelera de una forma increíble y, además, es fuerte.
»Y antes las únicas dudas eran si podía dar asistencias y si podía marcar ese gol que necesitaba aportar. Pero hoy, cuando chuta así, es increíble. Sí, es una gran estrella».
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Consolidando un inicio perfecto
Esta actuación dominante en Anfield da al City un enorme impulso para seguir adelante en la Premier League. Maresca estará encantado de volver a contar con un extremo plenamente recuperado y en plena forma para los próximos partidos. El Liverpool, por su parte, debe recomponerse cuanto antes y corregir sus debilidades defensivas tras un doloroso desplome en casa.
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