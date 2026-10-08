Hellberg ha roto su silencio sobre las recientes medidas disciplinarias tomadas contra el técnico del Southampton, Eckert. Hablando antes del próximo duelo del Boro contra el Wolves, Hellberg confirmó que recibió hace meses una llamada telefónica privada de Eckert para abordar el incidente en el que el Southampton fue sorprendido grabando los entrenamientos del Middlesbrough.

El escándalo, que sacudió la Championship, culminó con la imposición por parte de la FA de una sanción suspendida de seis semanas y una multa de 28.000 £ a Eckert esta semana. Hellberg pareció dispuesto a dejar el asunto atrás y declaró: «No tiene nada que ver con nosotros [el veredicto]. Ya pasamos por todo eso. Sé que Tonda me llamó hace algunos meses y se disculpó, así que es hora de seguir adelante».

El técnico sueco subrayó su deseo de centrarse en el fútbol y no en los procedimientos legales que han eclipsado a la liga. «Los jueces ya han emitido su veredicto, así que eso depende de ellos. Para mí se trata de seguir adelante», afirmó.