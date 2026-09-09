Pro Shots
Traducido por
«¡Es hora de hacer algo más!» - Ivan Perisic lanza una atrevida afirmación sobre la Champions League antes del duelo contra el Shakhtar
Perisic fija su objetivo en progresar en Europa
Ivan Perisic cree que el PSV Eindhoven está plenamente preparado para causar un gran impacto en la Liga de Campeones mientras se prepara para recibir al Shakhtar Donetsk en el Philips Stadion. Tras conquistar tres títulos consecutivos de la Eredivisie, el internacional croata insiste en que el campeón neerlandés debe trasladar ahora su dominio nacional al escenario continental.
El PSV afronta el partido con el objetivo de desterrar una persistente maldición en la jornada 1, después de haber perdido su encuentro inaugural de la fase de grupos en sus cinco anteriores campañas de la Liga de Campeones.
El conjunto neerlandés disputa su 20.ª participación en la fase principal de la competición, superando el récord nacional del Ajax.
- Pro Shots
El extremo exige un inicio fuerte en casa
Al recordar anteriores campañas europeas, Perisic subrayó que el PSV no puede permitirse un inicio lento ante su afición. Destacó la importancia de sumar tres puntos para evitar repetir los tropiezos en el arranque de la fase de grupos que les lastraron la temporada pasada.
El jugador de 37 años también restó importancia a su frustración inicial por ser sustituido ante el Ajax y confirmó su total sintonía con el entrenador Peter Bosz.
«Nos hemos convertido en campeones tres veces consecutivas, así que esta temporada es el momento adecuado para dar un paso adelante y hacer algo más en la Champions League», declaró Perisic. «Mañana es un partido crucial en casa».
Perisic sale en defensa de Van Bommel
Perisic también se refirió al escrutinio mediático en torno a Ruben van Bommel tras una dura entrada en la competición doméstica el pasado fin de semana. El veterano extremo defendió con firmeza a su joven compañero de equipo y describió el incidente como una entrada a destiempo en un duelo normal, más que como una acción con mala intención.
Subrayó que la plantilla sigue unida y protegió a Van Bommel, al señalar que ese carácter competitivo es vital en Europa.
«Ruben es un buen chico que se sintió muy culpable y triste», señaló Perisic. «Siempre nos protegeremos unos a otros. Además, esa intensidad es exactamente la que debemos mostrar en la Champions League».
- ANP
Se espera un duelo con muchos goles en Eindhoven
El PSV recibe a un Shakhtar que, según muestran los datos históricos, suele sufrir en suelo neerlandés, con una sola victoria en cinco visitas anteriores a clubes de la Eredivisie. Sin embargo, sigue muy presente el recuerdo del icónico enfrentamiento de 2024 entre ambos equipos, en el que el PSV firmó una notable remontada final para ganar 3-2 después de ir por detrás hasta el minuto 86.
Con 44 goles marcados en los últimos 10 partidos del PSV en la Champions League, se espera otro duelo apasionante.
Perisic y sus compañeros intentarán aprovechar ese poderío ofensivo para poner en marcha su campaña europea con una victoria vital.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias