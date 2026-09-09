Ivan Perisic cree que el PSV Eindhoven está plenamente preparado para causar un gran impacto en la Liga de Campeones mientras se prepara para recibir al Shakhtar Donetsk en el Philips Stadion. Tras conquistar tres títulos consecutivos de la Eredivisie, el internacional croata insiste en que el campeón neerlandés debe trasladar ahora su dominio nacional al escenario continental.

El PSV afronta el partido con el objetivo de desterrar una persistente maldición en la jornada 1, después de haber perdido su encuentro inaugural de la fase de grupos en sus cinco anteriores campañas de la Liga de Campeones.

El conjunto neerlandés disputa su 20.ª participación en la fase principal de la competición, superando el récord nacional del Ajax.



