Las consecuencias del plan de inversión ya han llegado a los tribunales. La UEFA ha emprendido acciones legales contra la FIFA, Infantino y los inversores propuestos, lo que ha llevado a la FIFA a acusar a la UEFA de mantener una campaña de desprestigio contra su líder. Ceferin también condenó la controvertida decisión de Infantino de conceder el año pasado un Premio de la Paz de la FIFA a Donald Trump, y señaló que se creó sin la participación del consejo.

«Luego, ese mismo líder político llama durante la competición más importante del mundo para quejarse de una decisión sobre el terreno de juego», añadió. «Las reglas dicen una cosa, suena el teléfono y la decisión cambia. ¿Cuántas veces tendría que pasar esto en su club antes de que el consejo dijera basta?

«Pues bien, amigos míos, creo que ha llegado el momento de decir basta. El fútbol no necesita emperadores y no tiene sitio para cortesanos. Quienes gobernamos este juego vamos y venimos. Somos custodios, no propietarios. El fútbol no está en venta. Ni hoy. Ni mañana. Nunca».