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¿Es hora de decir adiós para Robert Lewandowski? La estrella polaca insinúa su retirada de la selección con una respuesta melancólica tras la decepción del Mundial
Derrota desgarradora en Solna
El sueño de ver a Lewandowski liderar a su selección en el próximo Mundial se desvaneció de forma dramática el martes por la noche. A pesar de una actuación llena de garra bajo la dirección del seleccionador Jan Urban, Polonia sufrió una amarga derrota por 3-2 ante Suecia. La selección nacional ha participado de forma constante en los grandes torneos durante una década, lo que hace que esta eliminación resulte especialmente dolorosa. La selección había mantenido vivas sus esperanzas apenas cinco días antes con una reñida victoria por 2-1 sobre Albania. Sin embargo, cuando sonó el pitido final en Solna, el peso del momento se abatió sobre el capitán de 37 años al instante.
Mensajes enigmáticos en las redes sociales
Las especulaciones sobre el futuro del delantero se intensificaron rápidamente tras una emotiva publicación en las redes sociales. Alejándose de sus habituales publicaciones centradas en el deporte, compartió una historia de Instagram con la icónica canción «Time to Say Goodbye», de Sarah Brightman y Andrea Bocelli. La elección musical desató un debate inmediato entre los aficionados, muchos de los cuales interpretaron la canción como una despedida simbólica de la escena internacional tras 165 partidos. Es probable que la derrota en Suecia represente la última vez que abandone el campo con la clasificación para el Mundial en juego.
El capitán sigue sin pronunciarse sobre su futuro
Inmediatamente tras la derrota, el delantero habló con la cadena polaca TVP Sport y admitió que se enfrenta a dudas sobre su continuidad en la selección nacional. Aunque no llegó a presentar una renuncia oficial, sus palabras denotaban el tono de alguien que se encuentra en una encrucijada. Al explicar detalladamente sus sentimientos, Lewandowski declaró: «No sé qué vendrá después. Tengo que pensar en algunas cosas, reflexionar. No estoy en condiciones de hacer ninguna declaración. Volveré al club, todavía me quedan algunos partidos por jugar. Hay interrogantes en mi mente y tendré que responderlas yo mismo. Esto no es una declaración, pero la forma en que los aficionados nos animaron y creyeron en nosotros... Sé que para ellos también es duro, igual que lo es para nosotros. La peor sensación será mañana, cuando nos despertemos y nos preguntemos qué pasó ayer. Ese será el momento más triste, una sensación de decepción. No se lo deseo a nadie. Tendremos que asumir que no nos hemos clasificado para el Mundial».
- AFP
El fin de una era histórica
El hecho de no haberse clasificado para el próximo torneo supone un cambio significativo para el fútbol polaco. La selección se ha clasificado de forma ininterrumpida para las grandes competiciones desde la Eurocopa de hace diez años. Esa época dorada se construyó en gran medida en torno a los 89 goles de su figura emblemática, una cifra que batió todos los récords. Sin el pase para la cita mundialista, la transición hacia una nueva generación podría acelerarse ahora. Mientras el jugador asimila el impacto emocional de la eliminación en la repesca, su melancólica reacción sugiere que el final podría estar más cerca de lo esperado. Si este fue efectivamente su último partido, deja un legado sin igual.