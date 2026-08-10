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«Es hora de decir adiós»: el nuevo fichaje del Como, Trevoh Chalobah, escribe una emotiva despedida del Chelsea tras 18 años
El final de un viaje de 18 años en Stamford Bridge
Chalobah se ha despedido definitivamente y entre lágrimas del Chelsea después de que su mediático traspaso al club italiano quedara ratificado oficialmente el domingo. El internacional inglés de 27 años deja el oeste de Londres y pone fin a una etapa de casi dos décadas en el club al que llegó por primera vez cuando era estudiante de primaria.
Acudió a las redes sociales para dirigirse a los aficionados y al personal que le apoyaron durante toda su formación. El defensa, que disputó 151 partidos con el club en todas las competiciones, no escatimó a la hora de expresar su gratitud por las oportunidades que recibió. «Después de 18 años, ha llegado el momento de decir adiós al Chelsea», escribió en su emotiva publicación.
- AFP
Un sueño vivido y un propósito cumplido
Chalobah acompañó su mensaje inicial con un carrusel de fotografías que mostraba sus momentos más significativos con la camiseta del Chelsea. Las imágenes reflejaban la transformación física y profesional de un jugador que pasó dos tercios de su vida representando al Chelsea. Sus reflexiones se centraron en el crecimiento personal que experimentó dentro del club, al pasar de ser un niño de ojos muy abiertos a un atleta profesional curtido, capaz de competir en la liga más exigente del mundo y en la escena internacional con Inglaterra.
"Llegué con nueve años y un sueño, y me voy como un hombre que ha vivido ese sueño de formas que nunca imaginé. Este viaje me puso a prueba, me elevó y me fortaleció. A cada compañero, entrenador, miembro del personal y aficionado, gracias por moldearme. Lo di todo, y estoy orgulloso de la persona en la que este club me ayudó a convertirme", dijo Chalobah.
Palabras de sabiduría para la academia de Cobham
Más allá de dar simplemente las gracias al club, Chalobah aprovechó su plataforma para ofrecer orientación y ánimo a la próxima generación de talento que actualmente perfecciona sus habilidades en la base de entrenamiento de Cobham, del Chelsea. El defensa ha sido citado a menudo como un ejemplo de perseverancia, tras haber pasado por varias cesiones en el Ipswich Town, el Huddersfield Town y el Lorient.
«A los jugadores jóvenes: el camino no siempre será fácil. Pero estad preparados, manteneos positivos y conservad la fe. Los tiempos de Dios siempre son los correctos. Gracias a todos, de verdad, con amor y gratitud», añadió Chalobah.
- Getty Images
Un nuevo capítulo en la Serie A con el Como
Chalobah centra ahora su atención en un nuevo reto en Italia, al incorporarse a un proyecto del Como que ha atraído una atención considerable bajo el liderazgo del excentrocampista del Chelsea Cesc Fàbregas. Al hablar sobre la influencia de su nuevo entrenador, Chalobah explicó cómo se desarrolló el proceso de fichaje a través de una comunicación directa.
«La llamada con Cesc fue realmente muy buena, me mostró cuánto me quería», dijo Chalobah. "Conociendo a Cesc, obviamente, ha estado en el Chelsea, y entrené con él cuando era más joven. Ahora, obviamente, jugar a sus órdenes será increíble. Seguro que lo daré todo. Estoy emocionado por esta nueva aventura."
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