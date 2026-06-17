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«Es hora de aceptar que Lionel Messi es el mejor»: Ronaldo pone fin al debate tras su hat-trick, que dio a Argentina un gran inicio en el Mundial
Ronaldo elogia la histórica actuación de Argentina
Tras el partido, Ronaldo elogió a Messi en declaraciones al medio portugués «A Bola». El astro brasileño afirmó que ya es hora de cerrar el debate sobre el mejor de la historia. Messi guió a Argentina a una victoria 3-0 sobre Argelia en Kansas City, un inicio perfecto de los campeones defensores.
«Ya es hora de que el mundo acepte que es el mejor de la historia», afirmó Ronaldo. «Sigue brillando cada temporada y en el Mundial, y aún hay dudas. Esta noche inolvidable pasará a los libros de historia».
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Batiendo récords en el escenario más importante
El martes, Messi hizo historia al marcar su primer hat-trick en un Mundial. Con esos tres goles llegó a 16 en total y superó a Ronaldo, igualando a Miroslav Klose como máximo goleador de la competición.
Al comentar este logro, Ronaldo añadió: «Los récords están para batirlos y la persona que los bate no sorprende a ningún aficionado al fútbol del mundo. Además, Argentina es la actual campeona de la competición». Esta actuación impecable evitó sorpresas en el partido inaugural para Argentina, que, como es bien sabido, perdió inesperadamente ante Arabia Saudí en su primer partido de Catar 2022.
Suerte dispar para los eternos rivales
Mientras Messi batía récords, su eterno rival, Cristiano Ronaldo, vivía una noche frustrante con Portugal. En el partido del miércoles contra la República Democrática del Congo, el veterano delantero no brilló y el equipo de Roberto Martínez solo pudo empatar 1-1. Ronaldo falló varias ocasiones en la segunda parte y ya lleva nueve partidos consecutivos en grandes torneos sin marcar.
La distinta fortuna de ambos iconos aviva los comentarios sobre la jerarquía actual del fútbol, sobre todo al ver cómo Messi, ya recuperado de una lesión en el isquiotibial, desmanteló con facilidad a la resistente Argelia.
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De cara al próximo reto
Tras su gran debut, Argentina busca mantener el impulso en el Grupo B. Los campeones del mundo aspiran a ser la tercera selección que reedita el título. El lunes, el equipo de Lionel Scaloni enfrenta a Austria, mientras Portugal, con Cristiano Ronaldo, busca su primer triunfo ante Uzbekistán para avanzar a los dieciseisavos.