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Alvino Hanafi
Traducido por

«¡Es gracioso!»: Jose Mourinho reacciona al escrutinio sobre Vinicius Junior y a las tácticas de Gasperini

Real Madrid
Vinicius Junior
J. Mourinho
Real Madrid vs Sevilla
Sevilla
Primera División

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, restó importancia a la obsesión mediática por Vinicius Junior después de que el extremo quedara descartado para el partido contra el Sevilla por sanción. El técnico portugués repasó el duelo europeo de entre semana contra la Roma y confirmó cinco cambios para mantener la frescura de la plantilla.

  • El Madrid se prepara para enfrentarse al Sevilla sin el sancionado Vini Jr

    El Real Madrid no podrá contar con su extremo estrella Vinicius Junior para el partido de La Liga del domingo contra el Sevilla en el Santiago Bernabéu por sanción. La ausencia del brasileño amplía la lista de bajas de Jose Mourinho, que sigue sin poder contar con Marco Asensio, Ferland Mendy y Rodrygo.

    Pese a las ausencias, el Real Madrid llega al encuentro con mucha confianza tras lograr entre semana una emocionante victoria con remontada ante la Roma en competición europea.

    Mourinho se burló de la intensa atención mediática que reciben la agenda diaria de Vinicius y sus movimientos fuera del terreno de juego.

  • FBL-FRIENDLY-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

    Mourinho reacciona al escrutinio sobre Vinicius y al duelo con Gasperini

    Ante los medios de comunicación, Mourinho respondió con contundencia al interés público por la estrella brasileña. «Quiero haceros una pregunta que hasta tiene gracia», bromeó Mourinho. «¿La gente que os sigue siente curiosidad por saber a qué hora llega a Valdebebas? ¿Y también por saber cuándo se va?»

    Al recordar el partido contra la Roma, añadió: «Vinicius tuvo un partido muy difícil y, como dije después del encuentro, el principal responsable fue Gasperini».

    «Lo que me molestó fue la forma en que llegó el segundo gol cuando el partido estaba tranquilo... Pero no pasa nada. Hice cinco cambios, no uno».

  • El Real Madrid anuncia una convocatoria de marcado carácter ofensivo

    Para compensar la sanción de Vinicius, Mourinho convocó a los delanteros Kylian Mbappe, Endrick, Brahim Diaz, Carlos Espi y Yan Diomande.

    El técnico expresó su plena confianza en las opciones que tiene en ataque mientras el Madrid busca prolongar su impecable trayectoria en casa.

    «Tenemos muy buenas opciones si queremos hacer algunos cambios y dar frescura al equipo», reiteró Mourinho.

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  • imago-sport-1084627084.jpgSOPA Images

    El Real Madrid se centra en mantener su dominio en el Bernabéu

    Invicto en casa, con cuatro victorias en LaLiga y un triunfo europeo, el Real Madrid recibe a un Sevilla que ha demostrado ser peligroso a domicilio.

    El equipo de Mourinho buscará ejecutar su plan de juego y sumar tres puntos antes de centrarse en sus próximos compromisos nacionales.

    El partido en el Santiago Bernabéu comenzará el domingo por la tarde, con el Real Madrid en busca de su sexta victoria en casa de la temporada.

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