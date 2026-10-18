El Real Madrid no podrá contar con su extremo estrella Vinicius Junior para el partido de La Liga del domingo contra el Sevilla en el Santiago Bernabéu por sanción. La ausencia del brasileño amplía la lista de bajas de Jose Mourinho, que sigue sin poder contar con Marco Asensio, Ferland Mendy y Rodrygo.

Pese a las ausencias, el Real Madrid llega al encuentro con mucha confianza tras lograr entre semana una emocionante victoria con remontada ante la Roma en competición europea.

Mourinho se burló de la intensa atención mediática que reciben la agenda diaria de Vinicius y sus movimientos fuera del terreno de juego.