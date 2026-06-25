Muchos incluyen a este elegante jugador de 29 años en esa categoría, pues gran parte de su mejor trabajo pasa desapercibido. No es tan dinámico como Rice, la estrella del Arsenal, ni tan incisivo con el balón como Vitinha, creador del París Saint-Germain y de Portugal.

Sin embargo, cumple su rol en beneficio del equipo y ha respondido a quienes lo critican, sobre todo en su país natal: «Tengo la sensación de que mucha gente no entiende el fútbol. Lo ven, pero no lo comprenden. No es malo, así todos pueden opinar, pero es verdad.

Oigo que dicen que no doy pases en profundidad, pero eso no es cierto; solo no prestan atención. A veces el pase es posible, otras acabaría en las manos del portero. Quizá debería sentarme a hablar con ellos alguna vez. También depende del momento: si alguien corre o no, cómo lo hace.

«En general, en los Países Bajos podríamos valorar más a los jugadores. Se puede criticar si alguien no hace un buen partido; eso está bien. Pero aquí la gente suele exagerar».