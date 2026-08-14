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«Es fantástico y puede adaptarse»: Hansi Flick sigue experimentando con Lamine Yamal como 9 mientras el Barcelona busca a un «killer»
Flick busca una solución goleadora
El panorama del ataque del Barcelona ha cambiado drásticamente este verano; Robert Lewandowski se marchó al inicio del mercado para emprender una nueva aventura en la Major League Soccer, mientras que Ferran Torres ha completado un sonado traspaso al Paris Saint-Germain, y estas salidas han dejado un vacío importante en la punta de ataque.
Se ha hablado mucho de la tendencia natural de Lamine Yamal a acabar reconvirtiéndose en el delantero principal del equipo, quizá evolucionando hacia un «falso nueve» en la misma línea que Lionel Messi. El legendario argentino se alejó del extremo derecho con el paso de los años para convertirse en un goleador histórico de todos los tiempos por el carril central.
Por ahora, el futbolista de Rocafonda sigue sintiéndose más cómodo en la banda derecha, pero la postura pública de Flick sobre la posición del adolescente se ha suavizado de forma perceptible en las últimas semanas.
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Experimentos en el campo de entrenamiento con Yamal
El cambio táctico no es solo teórico; ya se está poniendo en práctica a puerta cerrada en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. En unas imágenes publicadas recientemente por el club de uno de sus habituales partidillos de entrenamiento, se vio a Yamal actuar y marcar desde una posición centrada de delantero centro.
El gol fue una muestra de su techo técnico, con una doble pared, un control preciso con la pierna derecha y una definición clínica con su mágica zurda. En esta disposición concreta, Anthony Gordon fue ubicado en la banda izquierda, mientras que Karim Adeyemi ocupó la derecha.
Yamal regresó este miércoles de sus vacaciones tras el Mundial, y se espera que sea integrado rápidamente en la convocatoria. Existe la posibilidad de que tenga minutos en el próximo amistoso en Basilea, y habrá expectación por ver si es utilizado en este nuevo rol experimental de 'falso nueve'.
La versatilidad de Gordon y Adeyemi
Yamal no es el único jugador al que se le está pidiendo que muestre versatilidad ante la ausencia de un nueve tradicional. Tanto Anthony Gordon como Karim Adeyemi conocen muy bien el rol de delantero centro, ya que anteriormente jugaron ahí con el Newcastle United y el Borussia Dortmund, respectivamente. Aunque, al igual que Yamal, en general se considera que rinden mejor partiendo desde las bandas, Flick está convencido de que pueden ofrecer cobertura en el centro.
Gordon y Adeyemi ya acumulan varios días de entrenamiento intensivo, especialmente el alemán, que no formó parte de la selección para el Mundial tras una polémica decisión del exseleccionador Julian Nagelsmann. Este tiempo extra sobre el terreno de entrenamiento les ha permitido asimilar las exigencias tácticas de Flick con más profundidad que Yamal, que se incorporó más tarde.
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La búsqueda de un delantero centro puro continúa
A pesar de los experimentos exitosos y de los elogios entusiastas hacia sus atacantes actuales, el objetivo final de Hansi Flick sigue siendo la incorporación de un delantero centro "puro y diferencial" para liderar su proyecto.
Julian Alvarez sigue siendo la primera opción para la cúpula del Barcelona por su combinación única de presión incansable, trabajo defensivo y capacidad de definición de élite. Flick se ha mostrado claro sobre la necesidad de refuerzos en esta zona concreta del campo para garantizar que el equipo pueda competir en todos los frentes.
La búsqueda de Alvarez se considera la pieza final del puzle para un Barcelona que ha experimentado cambios significativos. El club ha tenido que dejar atrás otros objetivos potenciales, como Dusan Vlahovic, lo que hace que la persecución del jugador del Atlético sea aún más crucial. Hasta que se pueda cerrar un acuerdo, Flick seguirá perfeccionando su planteamiento táctico con el "fantástico" Yamal como eje.
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