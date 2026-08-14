«Es fantástico y puede adaptarse»: Hansi Flick sigue experimentando con Lamine Yamal como 9 mientras el Barcelona busca a un «killer»

El panorama del ataque del Barcelona ha cambiado drásticamente este verano; Robert Lewandowski se marchó al inicio del mercado para emprender una nueva aventura en la Major League Soccer, mientras que Ferran Torres ha completado un sonado traspaso al Paris Saint-Germain, y estas salidas han dejado un vacío importante en la punta de ataque.

Se ha hablado mucho de la tendencia natural de Lamine Yamal a acabar reconvirtiéndose en el delantero principal del equipo, quizá evolucionando hacia un «falso nueve» en la misma línea que Lionel Messi. El legendario argentino se alejó del extremo derecho con el paso de los años para convertirse en un goleador histórico de todos los tiempos por el carril central.

Por ahora, el futbolista de Rocafonda sigue sintiéndose más cómodo en la banda derecha, pero la postura pública de Flick sobre la posición del adolescente se ha suavizado de forma perceptible en las últimas semanas.