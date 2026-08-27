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«Es extraño»: ¿Por qué Emiliano Martínez está desesperado por dejar el Aston Villa? Steve Bruce reacciona a los rumores de traspaso mientras el portero campeón del mundo está vinculado con el Chelsea
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El campeón del mundo Martínez fue vinculado con el Manchester United en 2025
Martinez pareció haberse despedido de Villa Park cuando la campaña 2024-25 llegó a su fin. En ese momento, el enigmático sudamericano estaba siendo fuertemente vinculado con un traspaso al Manchester United. No se cerró ningún acuerdo pese a la disposición mostrada por todas las partes.
Tras verse obligado a quedarse, acabó saboreando la gloria en la Europa League en 2026. Después, volvió a disputar otra final de la Copa del Mundo junto a Lionel Messi y compañía, cuando el evento insignia de la FIFA puso rumbo a Norteamérica.
¿Por qué Martínez está presionando para salir del Aston Villa?
El Villa ha ayudado a convertir a Martínez en lo que es hoy, un ganador en dos ocasiones del premio The Best FIFA al mejor portero masculino, pero da la sensación de que está decidido a cambiar de aires. Preguntado por esa postura algo sorprendente, el exentrenador del Villa Bruce, en declaraciones ofrecidas por Free Bets, hogar de las mejores casas de apuestas del Reino Unido, dijo a GOAL: «Sí, es algo extraño. Siempre parece estar presionando, ¿y marcharse para irse con quién? ¿Quién sabe?
«Yo diría que ahí definitivamente va a pasar algo. Le ha dado una plataforma enorme. Recuerdo a mi ojeador jefe de entonces, cuando yo estaba en el Hull, Stan Ternent, hablándome de él cuando estaba en el Arsenal, diciéndome si podíamos ir a por él, y en aquel momento se salía bastante de nuestro presupuesto. Pero me puso sobre aviso de él hace ya muchos años.
«Ha estado en el Arsenal, ha sido magnífico, pero parece que su etapa allí ha terminado por la razón que sea, ya sea por motivos personales o porque quiere un nuevo desafío. Da la sensación, visto desde la distancia, de que su etapa en el Aston Villa ha terminado».
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Martínez parece querer un nuevo comienzo y un nuevo desafío
El excentrocampista del Villa Ray Houghton contó a GOAL recientemente, cuando fue preguntado por los habituales intentos de salida de Martínez: «Nunca cuestiono de verdad a los jugadores que vienen del extranjero porque tienen mentalidades distintas.
«Es como los chicos brasileños. Quieren ganar todo el dinero que puedan. Quieren cuidar de sus familias y luego quieren irse a disfrutar. No encuentro nada malo en eso.
«Tienen sus prioridades tal y como las quieren y, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos de otra manera? Así es como los veo yo. Vienen aquí, se van durante varios años, juegan en distintos países, ganan mucho dinero y luego se ocupan de los suyos en casa y después disfrutan.
«No sé por qué Emi quiere irse. Ha sido un jugador fundamental, una figura fundamental para el Aston Villa. Ha estado absolutamente brillante. Imagino que no es del gusto de todo el mundo, por algunas de sus payasadas, pero a mí me gusta.
«Es un ganador. Me gustan los ganadores. Me gusta la gente que intenta ganar, pero da la sensación de que hay una agenda detrás. No lo sé. Creo que los únicos que lo saben son él, su agente y, obviamente, el club».
¿Debería el Chelsea fichar a Martínez como mejora respecto a Sánchez?
En un momento dado, la Juventus, uno de los gigantes de la Serie A, quiso a Martinez, pero ahora está en el radar de Chelsea, en un movimiento que le mantendría en la Premier League. En Stamford Bridge se están planteando serias dudas sobre el guardameta español Robert Sanchez.
Bruce añadió, al ser preguntado sobre si Martinez podría poner rumbo al oeste de Londres: «Por desgracia, Sanchez no ha tenido el mejor de los comienzos, y cuando eres portero, esa es una posición en la que no hay margen. Por desgracia, no puedes cometer errores en esa posición, porque te castigan. Así que esperemos que pueda darle la vuelta.
«Es un muy, muy buen portero, el chico, y ha tenido un inicio decepcionante, pero sigue siendo un guardameta extraordinario, y le corresponde al Chelsea decidir si quiere reemplazarlo o no».
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Mercado de fichajes: el plazo de verano termina el 1 de septiembre
Sánchez estuvo muy lejos de resultar convincente en el arranque de la temporada 2026-27 del Chelsea, que se impuso por 3-2 en el derbi ante el vecino Fulham. Todavía están a tiempo de incorporar refuerzos.
El mercado de fichajes de verano permanecerá abierto hasta el 1 de septiembre, y existe una gran posibilidad de que Martínez, que no participó en la decepcionante derrota por 4-0 del Villa en Brighton, cambie de club antes de que expire otro plazo.
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