Uli Hoeness, en declaraciones a DAZN, ha insinuado que su sobrino Sebastian es un candidato serio para entrenar al Bayern. El técnico de 43 años ha elevado su prestigio tras su brillante etapa en el Stuttgart, donde ha convertido al club en una potencia de la Bundesliga y ha logrado títulos.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el técnico del Stuttgart dirija algún día al Bayern, el directivo de 74 años respondió: «Al menos es un candidato».