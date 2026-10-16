¿Es este el futuro del fútbol? Un árbitro sorprende a los aficionados al sustituir las tarjetas tradicionales por un dispositivo electrónico durante un partido de competición en Uruguay

La imagen tradicional del arbitraje de fútbol se vio cuestionada esta semana, cuando Uruguay se convirtió en el escenario de pruebas de un posible cambio mundial en la forma de arbitrar. Durante el partido de octavos de final de la Copa AUF Uruguay entre Nacional y Rentistas, disputado el 15 de octubre, el árbitro Eduardo Varela hizo historia al prescindir de las clásicas tarjetas amarillas y rojas de cartulina en favor de un dispositivo electrónico de mano.

En el Gran Parque Central de Montevideo se mostró la primera amonestación digital de la historia en el minuto 12, cuando el jugador de Rentistas Juan Pablo Plada vio la tarjeta amarilla por una entrada sobre Maxi Silvera.

Desarrollado conjuntamente por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y una empresa tecnológica privada, el dispositivo está diseñado para servir como centro digital integral para la gestión de los partidos.