Tras la goleada del Shakhtar al AZ, Turan se acercó a Smit para charlar en el campo, gesto que reflejó su admiración por el joven de 20 años. Al ser preguntado, el excentrocampista del Barcelona y el Atlético destacó por qué valora tanto al holandés.

«Gane o pierda, es clave reconocer el talento», afirmó Turan. «En la primera parte no lo controlamos; organizó muy bien a su equipo. Será clave para Holanda y crece a gran velocidad».