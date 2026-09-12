A pesar de su condición de uno de los deportistas más reconocibles del mundo, Mbappe parece incómodo con la gravedad de la comparación. En una entrevista con la publicación francesa L'Equipe, profundizó en la dualidad de la situación y dijo: «En parte es divertido porque tienes la sensación de que, para algunas personas, todo va con buena intención.

«Pero también está la parte que no es tan divertida, porque sabemos el daño que este tipo de personas han causado a lo largo de la historia.

«Que te comparen con personas que asesinan a otras, o que han causado miseria a millones y millones de personas... No creo haber hecho nunca nada así en mi vida. Así que hay una mezcla de cosas.

«Por un lado, sé que se hace de una manera desenfadada y que no pretende llevarse demasiado lejos, pero quizá muestra una falta de conciencia política y humana en la gente».



