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«¡Es emocionante ver sus caras!»: Lionel Scaloni se sincera sobre dar debuts en Córdoba
Scaloni celebra los emotivos debuts en el triunfo de Córdoba
El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, reflexionó sobre la recompensa emocional de dirigir a nivel internacional después de ver a su equipo derrotar a Bolivia por 4-0 en Córdoba. Scaloni destacó la alegría de integrar savia nueva en la dinámica de la selección durante la serie de tres partidos en casa.
Los goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y Jose Lopez sellaron una victoria sin sobresaltos.
Scaloni admitió que ver a jugadores jóvenes saltar al campo representa uno de sus mayores logros.
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El entrenador, emocionado por la pasión de los jóvenes jugadores por la camiseta de la selección
En declaraciones a los periodistas, Scaloni reveló su orgullo al ver a los debutantes cantar el himno nacional junto a los líderes más experimentados de la plantilla. Subrayó que cada jugador que entra en la convocatoria aporta una alegría y una ilusión genuinas, algo que se traslada directamente al terreno de juego.
Scaloni afirmó que representar a Argentina sigue siendo un privilegio sagrado para jugadores veteranos y nuevos.
"Fue maravilloso ver a tantos jugadores jóvenes disfrutando y cantando el himno nacional como cualquier otro jugador", dijo Scaloni a los medios. "Para cualquier entrenador, es emocionante hacer debutar a un jugador. Para un seleccionador nacional, aún más, porque puedes ver en la cara de los jugadores lo que significa jugar con esta camiseta".
Scaloni destaca a 'Flaco' Lopez por su completa actuación como delantero
Scaloni dedicó grandes elogios al delantero del Palmeiras Jose 'Flaco' Lopez, que cerró la victoria con un gol de rechace en los últimos minutos. El seleccionador elogió a Lopez por su trabajo de presión, sus movimientos tácticos y su actitud profesional desde que se incorporó a la concentración del primer equipo.
También subrayó que la competencia por los puestos de ataque por el centro fortalece a toda la plantilla.
«Estamos contentos con Flaco; siempre genera ocasiones y es un jugador completo, con buena presión y calidad», señaló Scaloni. «Su comportamiento también es excelente. Seguimos siendo una selección competitiva. Les dije a los chicos que estaba orgulloso de que quisieran estar aquí».
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Argentina se prepara para el duelo ante Burkina Faso en Córdoba
Scaloni centra ahora su atención en el amistoso internacional del jueves contra Burkina Faso mientras Argentina continúa su ventana de regreso a casa. El seleccionador planea seguir evaluando las opciones de la plantilla, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel competitivo.
Benín será el último rival de Argentina en esta ventana.
Scaloni busca más progresos de su equipo en desarrollo.
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