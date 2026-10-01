«¡Es emocionante ver sus caras!»: Lionel Scaloni se sincera sobre dar debuts en Córdoba

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, reflexionó sobre la recompensa emocional de dirigir a nivel internacional después de ver a su equipo derrotar a Bolivia por 4-0 en Córdoba. Scaloni destacó la alegría de integrar savia nueva en la dinámica de la selección durante la serie de tres partidos en casa.

Los goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y Jose Lopez sellaron una victoria sin sobresaltos.

Scaloni admitió que ver a jugadores jóvenes saltar al campo representa uno de sus mayores logros.