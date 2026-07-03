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«Es el último baile»: la hermana de Cristiano Ronaldo afirma que el capitán de Portugal se retirará de la selección tras el Mundial
El final de una carrera internacional emblemática
La concentración de Portugal se ha visto sacudida por la noticia de que Ronaldo podría estar disputando su último torneo internacional. El veterano delantero, que seconvirtió en el primer jugador de 41 años en jugar la fase eliminatoria del Mundial, marcó su primer gol en esta ronda, de penalti, en la victoria 2-1 sobre Croacia. Según su círculo familiar, el capitán se retirará de la selección tras este torneo.
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Una fuente interna confirma la despedida
Katia Aveiro, en declaraciones a Sport TV a su llegada a Toronto para apoyar a su hermano, confirmó tener información fiable sobre los planes de futuro del delantero. A pesar de la presión del fútbol de competición, insistió en que el jugador del Al-Nassr no se ve afectado por los rumores mientras se prepara para su despedida internacional.
Katia declaró: «Lo más importante es disfrutar de estos más de veinte años que hemos vivido. Siento un orgullo increíble. Estuve en Catar y ahora estoy aquí. Es un motivo de enorme orgullo. Tengo confianza y al final saldremos sonriendo.
«Ronaldo está tranquilo, menos nervioso que nosotros. Se nota su energía y confianza, y eso nos reconforta. Podemos confiar en él. ¿España en octavos? Que venga quien venga, debemos estar preparados».
Al ser preguntada sobre si el veterano delantero podría jugar en la Eurocopa de 2028, Katia ofreció una actualización definitiva basada en información privilegiada. Añadió: «Por la información que tengo, ya podéis despediros. Todavía no hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Según una fuente fiable, el Mundial será su “último baile”».
La familia hace caso omiso de las críticas externas
El capitán portugués ha sufrido un intenso escrutinio sobre su rendimiento y longevidad en el torneo. Pero su familia lo defiende: sus logros de las últimas dos décadas superan las críticas.
Katia añadió: «Quien ama el fútbol debe amar a Ronaldo. Lleva más de veinte años rompiendo barreras. Mire dónde está ahora la familia Aveiro y de dónde venimos. El sufrimiento que vivió mi madre... ¿cree que las críticas afectarán a nuestra felicidad? ¡Nunca!».
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Los grandes de Europa se preparan para lo peor
Portugal se juega su futuro en la Euro ante el campeón, España, en octavos el lunes. Tras ganar in extremis a Croacia con un gol de Goncalo Ramos, la selección de Roberto Martínez debe mejorar ya.
Con la confirmación de la inminente retirada de Ronaldo, el grupo hará lo imposible para alargar su aventura.