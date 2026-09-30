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¿Es el Real Madrid el problema? Luis de la Fuente apunta a los blancos con una afirmación de que Marc Cucurella es «superior» tras la victoria de España
Cucurella brilla con su selección nacional
Cucurella desempeñó un papel clave en la victoria de España por 4-1 ante Croacia, firmando una actuación sobresaliente que recordó a su brillante campaña en la Copa del Mundo. El lateral izquierdo se mostró completamente renovado con la selección, jugando con una confianza que ha estado visiblemente ausente en sus recientes actuaciones a nivel de clubes.
Esta dominante exhibición con su selección contrasta claramente con su situación actual en la capital española. Después de fichar por el Real Madrid procedente del Chelsea en un sonado traspaso veraniego, el defensa llegó a la nueva temporada con una enorme expectación. Su impulso al inicio del curso en el Bernabéu fue decente, pero recientemente han aparecido grietas preocupantes.
Los últimos partidos domésticos han puesto de relieve importantes vulnerabilidades defensivas. Cucurella vivió una noche especialmente complicada en el derbi madrileño, en el que el Atlético de Madrid explotó sin piedad su banda durante la mayor parte del partido.
- AFP
De la Fuente elogia al defensa «sensacional»
Tras la contundente victoria sobre Croacia, el seleccionador español, De la Fuente, no tardó en destacar el enorme impacto de su lateral. Hablando después del pitido final, el técnico no se contuvo en su valoración del jugador del Madrid, al que dedicó grandes elogios mientras parecía cuestionar su entorno en el club.
«Es sensacional», afirmó De la Fuente, antes de sugerir que la dinámica de la selección saca una versión de otro nivel de ciertos futbolistas. «Con nosotros, pasa algo que vemos con muchos jugadores».
El seleccionador español contrastó de forma evidente este rendimiento internacional con las dificultades a nivel de clubes, señalando una clara diferencia de nivel. «Cuando se incorporan a la selección, se transforman. Algunos a veces muestran un nivel muy superior al que muestran en su club», añadió. «Quizá porque aquí se sienten muy cómodos, porque nuestro estilo les va perfectamente».
Presión creciente en el Bernabéu
Cucurella llegó a Madrid lastrado por un precio de traspaso descomunal y la reputación de ser uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Aunque el sistema de De la Fuente potencia claramente sus virtudes, adaptarse al plan táctico del Real Madrid ha resultado enormemente difícil.
El defensa ha parecido a menudo superado en los partidos de máxima exigencia con el club, sin la solidez defensiva que se espera al más alto nivel. Sus actuaciones poco convincentes han convertido rápidamente un traspaso soñado en una dura prueba.
La competencia interna también está intensificando el escrutinio. El Real Madrid gastó mucho dinero en Alvaro Carreras apenas un año antes de la llegada de Cucurella. Con Carreras firmando actuaciones fiables y sólidas en sus minutos limitados, la batalla por el puesto de lateral izquierdo titular está subiendo de temperatura.
- Pressinphoto
Lucha por un puesto en el once titular
Cucurella afronta un periodo crucial para salvar su temporada a nivel nacional. El defensa español debe encontrar la manera de replicar su impecable nivel internacional con la camiseta blanca para recuperar la confianza de la afición del Bernabéu.
Con Carreras esperando su oportunidad y aprovechando las que tiene, el fichaje del verano no puede permitirse otro desplome defensivo. La presión recae de lleno sobre Cucurella, que debe dar un paso al frente y justificar su enorme traspaso antes de perder por completo su sitio en el once titular de Jose Mourinho.
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