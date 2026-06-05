Sin embargo, otros clubes de renombre de Italia e Inglaterra también se han sumado a la puja. Aun así, el club turco más laureado de Estambul lidera el interés y ha intensificado sus esfuerzos.
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¡Es el principal objetivo de fichaje! El Galatasaray hace todo lo posible por un gran talento de la Bundesliga
Los responsables del equipo rojo y amarillo ya seguían al exjugador del Núremberg antes de su fichaje por el club del Meno; nunca perdieron el contacto con él y ahora lo ven como un objetivo prioritario.
Además de su crecimiento deportivo en la Bundesliga y la selección, el Galatasaray aprovecha una ventaja estratégica: la norma de la Süper Lig que limita a 14 extranjeros por plantel hace que los jugadores nacionales de élite sean muy valiosos.
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Aún no hay ofertas por Uzun.
Aunque Estambul muestra interés, el fichaje no se concretará pronto. Ni el Galatasaray ni otros han presentado aún una oferta formal al Eintracht.
El jugador tampoco ha decidido su futuro y, de momento, solo piensa en el Mundial. Por tanto, habrá que esperar al final del torneo para saber si dejará el club de Hesse y su destino.
Uzun marcó recientemente su primer gol con la selección turca
El Frankfurt se prepara para una puja lucrativa por este joven jugador, cuyo mercado es enorme. Además del Galatasaray, otros grandes de Europa se han sumado a la puja: AC Milan, SSC Nápoles y varios clubes de la Premier League con gran poderío financiero.
Uzun, de 20 años, que celebró su primer gol con la selección turca en la reciente victoria por 4-0 ante Macedonia del Norte, Tras un inicio de temporada brillante —cinco goles y tres asistencias en los primeros cinco partidos de la Bundesliga— sufrió una lesión muscular en noviembre y, en enero, otra en el muslo que lo mantuvo varias semanas de baja.
Volvió a jugar a finales de marzo ante el 1. FSV Mainz 05 y, en 28 partidos, lleva diez goles y seis asistencias.
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Can Uzun: Estadísticas de la temporada 2025/26
Concurso Partidos Goles Asistencias Bundesliga 21 8 5 Liga de Campeones 5 2 0 Copa DFB 2 0 1