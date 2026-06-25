¿Es el momento de Ricardo Pepi y Alejandro Zendejas? Elegimos el once de la selección estadounidense que Mauricio Pochettino debería alinear contra Turquía

Mauricio Pochettino tenía motivos para celebrar tras el 5-1 a Uruguay en noviembre. Pero en la rueda de prensa se enfadó cuando le hablaron de “titulares”, pues consideraba que todos en la selección debían demostrar su valía.

Ahora, víspera del tercer y último partido de la fase de grupos del Mundial, su mensaje cobra más relevancia. Tras vencer a Paraguay y Australia, Estados Unidos ya lidera el grupo, así que la rotación frente a Turquía parece necesaria y esperada. Pochettino, sin embargo, dejará claro que los cambios no son para los suplentes, sino para otros titulares que reemplazarán a los habituales.

Varios titulares tienen tarjetas amarillas, algunos se recuperan de lesiones menores y todos arrastran el cansancio de una larga temporada con sus clubes. ¿Quiénes deberían ser los once iniciales de Estados Unidos? GOAL lo analiza...