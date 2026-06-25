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Starting XI GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

¿Es el momento de Ricardo Pepi y Alejandro Zendejas? Elegimos el once de la selección estadounidense que Mauricio Pochettino debería alinear contra Turquía

FEATURES
Analysis
Turquía vs USA
Turquía
USA
World Cup
T. Weah
C. Pulisic
R. Pepi
A. Zendejas
S. Berhalter

Con el primer puesto asegurado y para evitar tarjetas y lesiones, se espera que Mauricio Pochettino rote. A continuación, GOAL indica los posibles titulares.

Mauricio Pochettino tenía motivos para celebrar tras el 5-1 a Uruguay en noviembre. Pero en la rueda de prensa se enfadó cuando le hablaron de “titulares”, pues consideraba que todos en la selección debían demostrar su valía.

Ahora, víspera del tercer y último partido de la fase de grupos del Mundial, su mensaje cobra más relevancia. Tras vencer a Paraguay y Australia, Estados Unidos ya lidera el grupo, así que la rotación frente a Turquía parece necesaria y esperada. Pochettino, sin embargo, dejará claro que los cambios no son para los suplentes, sino para otros titulares que reemplazarán a los habituales.

Varios titulares tienen tarjetas amarillas, algunos se recuperan de lesiones menores y todos arrastran el cansancio de una larga temporada con sus clubes. ¿Quiénes deberían ser los once iniciales de Estados Unidos? GOAL lo analiza...

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero: Matt Freese

    Si hay un jugador que debe mantenerse en la alineación de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, ese es probablemente Freese, quien necesita la experiencia.

    En los dos partidos jugados, el portero titular apenas ha hecho dos atajadas, ambas ante Australia, gracias al control de balón del equipo y a su rápida recuperación.

    Sin preocupaciones por tarjetas ni cansancio, Freese puede seguir, hacer algunas atajadas y ganar confianza para la fase eliminatoria.

    • Anuncios
  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Max Arfsten

    Cuando Antonee Robinson se lesionó, Arfsten lo reemplazó con acierto. Ahora, con Robinson al borde de la suspensión por tarjetas, lo lógico es que Arfsten vuelva a sustituirlo.

    Aunque el jugador del Columbus Crew no es tan sólido en defensa como Robinson, en este sistema no necesita serlo. Tendrá libertad para sumarse al ataque, su punto fuerte, con el lateral derecho más retrasado, como ya hizo en otros partidos.

    Además, el verano pasado jugó 65 minutos en Turquía ante una delantera con Arda Güler y Kenan Yildiz.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Mark McKenzie

    Se quedó fuera del Mundial 2022 y no jugó la Copa América 2024, así que ¿no sería genial que McKenzie tuviera por fin su gran momento?

    Ha sido una pieza clave en la selección estadounidense, tanto en sentido figurado como literal, al liderar al equipo en motivación y oración tras los partidos. Además, ya demostró que puede dar más, así que se merece esta oportunidad.

    Si sale de titular, podría capitanear a Estados Unidos, pues la lógica indica que Tim Ream descansará, y el brazalete ya recayó en él ante Uruguay el otoño pasado.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Auston Trusty

    Qué buena química instantánea entre los centrales.

    Trusty y McKenzie se conocen bien de su paso por la cantera del Philadelphia Union, pero la presencia de Trusty en este once no se debe solo a esa química. En el último año con el Celtic, Trusty ha dado un gran salto como defensa tras varios años de buen rendimiento en el Reino Unido.

    En marzo ya demostró su nivel al contener a Portugal, y su envergadura puede frenar el ataque turco.

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    RB: Joe Scally

    Alex Freeman ha sido una revelación como lateral derecho o tercer central. Scally también puede jugar ahí, lo que permite a Estados Unidos mantener un sistema que exige una presencia específica en esa demarcación.

    Scally no es tan eficaz en ataque como Freeman, pero eso no importa, pues su labor principal es la de tercer central. Su experiencia como titular en la Bundesliga con el Borussia Mönchengladbach le da confianza para contener a los creativos centrocampistas de Turquía.

    Si buscan un perfil similar, Scally es la opción lógica. Sin embargo, Freeman podría mantener la titularidad si Pochettino lo prefiere, pues es joven y no tiene tarjetas.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Entrenador: Sebastian Berhalter

    El centrocampista de los Vancouver Whitecaps ha salido desde el banquillo en ambos partidos, así que no hay motivos para preocuparse por su estado físico. Además, como dijo Pochettino al inicio de la concentración, Berhalter tiene la resistencia para jugar dos partidos en un día si se le necesita.

    El jueves jugará uno, y será una prueba importante. Con poca profundidad en el medio y sin un reemplazo directo para Adams, Berhalter asumirá el trabajo sucio que suele hacer la estrella del Bournemouth. Es un gran reto, pero, dada la amarilla que ya tiene Adams, tiene sentido darle la oportunidad a Berhalter.

  • United States v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Brenden Aaronson

    Si comparamos punto por punto, este es el papel de Tillman. Tillman podría desempeñarlo, y hay buenos argumentos para que lo haga, dada su buena actuación en el torneo.

    Si Tillman no juega, Aaronson puede reemplazarlo; aunque no tiene la misma capacidad ofensiva de la estrella del Bayer Leverkusen, aporta experiencia mundialista, mucha energía y ganas de demostrar su nivel.

    Aaronson ya jugó en el Mundial, tiene energía y ganas de demostrar, combinación ideal para un seleccionador que necesita líderes en un partido que podría ser de baja intensidad.

    Cristian Roldán también opta al once, pero una lesión muscular le ha apartado de los entrenamientos, por lo que su presencia es dudosa y se quedaría sin debutar en un Mundial.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    CM: Gio Reyna

    Tras su famosa «trivela» ante Paraguay, la confianza de Reyna, pieza clave del ataque, debería estar por las nubes. Esa seguridad es vital para que marque la diferencia ante este rival.

    Como ya ocurrió con Weston McKennie, tendrá libertad para moverse y asociarse con los extremos, algo que domina y que puede explotar en el contraataque, talón de Aquiles de Turquía en sus dos primeros partidos.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    LW: Alex Zendejas

    Zendejas suele marcar la diferencia, y eso es lo que necesita Estados Unidos.

    Desde la izquierda, recortará hacia adentro para generar peligro, como un “10”, mientras Arfsten abre el campo. Es lo mismo que hace en el Club América, donde ya es uno de los delanteros más peligrosos de la Liga MX.


  • Ricardo Pepi USMNT 2026 World CupGetty

    ST: Ricardo Pepi

    Con una amarilla, mejor dejar a Folarin Balogun en el banquillo. La duda está entre Pepi y Haji Wright.

    Pepi ha mostrado nuevas facetas y está dispuesto a realizar el trabajo sucio. Participó en los dos goles ante Senegal con su juego de contención y sus pases, y luego, como titular contra Australia, aguantó todo el partido como segundo delantero para fijar a los corpulentos defensas rivales.

    Se ha ganado esta oportunidad tanto por su rendimiento con la selección como por sus numerosos goles con el PSV.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Tim Weah

    Sergino Dest ha sido un auténtico dolor de cabeza en esta posición y, sin problemas de sanciones, quizá merezca la pena dejarlo jugar para que regatee a más defensas.

    Si no, Weah es una buena opción para el once: ya marcó en un Mundial, es versátil y, cuando cuenta, tiene la velocidad para ganar a los defensas, clave en este partido. Da igual si juega de lateral o de extremo: Weah debe salir a jugar.

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