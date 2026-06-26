Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
England lineup Panama GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

¡Es el momento de Bukayo Saka y Marcus Rashford! Así DEBERÍA alinearse Inglaterra contra Panamá para liderar su grupo en el Mundial

FEATURES
World Cup
Inglaterra
Analysis
Panamá vs Inglaterra
Panamá
J. Bellingham
H. Kane
M. Rashford
B. Saka
A. Gordon
N. Madueke
D. Rice
R. James

Thomas Tuchel no quería estar en esta situación. Tras ganar con comodidad a Croacia en el debut, se esperaba que el técnico alemán rotara su once. Sin embargo, el empate ante Ghana le obliga a mantener a los titulares para asegurar el primer puesto.

No todo es malo: ya estamos clasificados para dieciseisavos y el Grupo L sigue al alcance. Un empate nos bastará para ser primeros, pero el margen de error es mínimo. El 0-0 ante Ghana generó dudas sobre la verdadera fuerza del equipo de Tuchel.

Aunque empatar el segundo partido se ha vuelto una tradición inglesa indeseada, ha dejado a los Tres Leones en un escenario incómodo. Lo que podía ser un descanso para los titulares se convirtió en otro encuentro en el que, al menos al principio, deberán jugar las estrellas.

Por eso, lo sensato essalir con el once más fuerte, gestionar el partido con un buen inicio, una ventaja cómoda en la segunda parte y, solo entonces, rotar. Cualquier riesgo innecesario sería un error garrafal de Tuchel. Con eso en mente, esto es lo que GOAL considera que debería ser el once titular contra Panamá el sábado por la tarde...

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero: Jordan Pickford

    Jordan Pickford no ha brillado en el torneo. Ante Croacia poco pudo hacer con los dos goles, pero contra Ghana se le vio nervioso. Incluso pudo ser expulsado tras fallar en la salida a un pase profundo; solo el contacto previo de Prince Adu con él evitó la roja.

    Por lo demás, apenas tuvo trabajo ese día. Aún no ha podido demostrar su calidad, pero eso no justifica dejarlo en el banquillo: Pickford será titular.

    • Anuncios
  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Reece James

    Otra vez lo mismo: tras unos buenos partidos, Reece James vuelve a preocupar por lesión. Es el «ciclo de James». ¿El lateral derecho más completo de Inglaterra? Sin duda. ¿También el más propenso a las lesiones? Por supuesto. Una combinación terrible para Tuchel, sobre todo ahora.

    Tino Livramento, su suplente, se marchó lesionado de la pantorrilla y Tuchel lo reemplazó con un central. Ahora la selección queda algo mermada. ¿Oportunidad para que Djed Spence brille en el otro lateral? Quizás. Por ahora, James será titular… si está en forma. Y ese «si» siempre pesa.

  • CB: Ezri Konsa

    Ezri Konsa, qué suerte tienes. Que no quepa duda: Konsa debería haber cometido penalti contra Ghana. Que no lo hiciera fue un pequeño milagro. Derribó de forma brutal a Prince Kwabena Adu dentro del área, golpeando al delantero en la rodilla sin llegar siquiera al balón. Carlos Queiroz bromeó con que el «VAR se había ido a tomar un café», así que se pasó por alto el incidente. Bromas aparte, fue un momento de imprudencia de un defensa normalmente sereno.

    Aun así, su actuación fue correcta. Todavía no ha convencido del todo en este torneo y reaccionó lento en uno de los goles de Croacia. Pero no es momento de pánico: necesita confianza.

  • Marc GUEHI-england-202406(C)Getty Images

    CB: Marc Guehi

    Esta es la primera decisión importante. El experimento con John Stones no funcionó contra Croacia. Aunque fue clave para Inglaterra en torneos anteriores, no ha jugado lo suficiente para justificar su presencia en el Mundial. Tuvo un partido flojo y parece lejos del defensa que era en 2023.

    Guehi lo reemplazó ante Ghana y cumplió sin brillar: pasó con precisión, decidió bien y se mostró sólido. Algunos criticarán su juego conservador, pero fue suficiente. Por ahora, eso basta para Inglaterra.

  • Djed SpenceGetty

    LB: Djed Spence

    La decisión de alinear a Spence como lateral izquierdo sorprendió, pues O'Reilly no había mostrado un rendimiento defensivo tan flojo como para ser descartado. Sin embargo, Tuchel optó por dejarlo fuera y Spence respondió: se proyectó al ataque en el momento justo y ocupó bien los espacios intermedios.

    Eso debería bastarle para mantenerse en el once, aunque sea duro para O'Reilly. Si James no juega, Spence pasará a la derecha y O'Reilly entrará por la izquierda. Sea como sea, el jugador del Tottenham se ha ganado otra oportunidad como titular.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Declan Rice

    Se vio a Rice atravesar la zona mixta con una fuerte venda en la parte inferior de la pierna tras el partido contra Ghana; además, parecía tener dificultades durante los últimos 10 minutos. Esto ocurrió después de las preocupantes declaraciones de Tuchel tras el primer partido de Inglaterra, en las que admitió que Rice había estado lidiando con otra lesión.

    Tras una larga temporada, está agotado, pero Inglaterra lo necesita: es, quizás, su jugador más importante. Y en un partido que de repente cobra importancia, Rice tiene que estar ahí.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Elliot Anderson

    ¡Enhorabuena al hombre de los 116 millones de libras! El jueves por la tarde se confirmó que Elliot Anderson, tras el Mundial, fichará por el Manchester City. Es un premio justo para un centrocampista sólido que aún tiene mucho que aportar. Tiene todo lo necesario para triunfar en el Etihad, sobre todo con el talento que le rodea.

    Mientras tanto, en la selección inglesa, su presencia aporta equilibrio: es el complemento perfecto para Rice y Jude Bellingham. No es espectacular, pero sí enormemente eficaz.

  • Jude Bellingham(C)Getty Images

    CAM: Jude Bellingham

    No hay que recurrir aún a Morgan Rogers. Bellingham lo reemplazó en la segunda parte contra Ghana, y aunque tuvo altibajos, es un jugador decisivo que debería permanecer en el campo.

    Aunque ante Ghana no brilló, su partido contra Croacia justifica mantenerlo en el campo.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Bukayo Saka

    Tuchel sugirió que Saka podría haber jugado contra Ghana. Sorprendió que no fuera titular y, más aún, que no entrara en el descanso, cuando Inglaterra sufría ante la defensa de las «Estrellas Negras». Ahora, con tres puntos casi obligatorios, el jugador del Arsenal podría disputar su primer partido completo.

  • Harry Kane England 2026Getty/GOAL

    CF: Harry Kane

    Harry Kane falló una ocasión clarísima contra Ghana. No volverá a pasar. No hace falta dar explicaciones. Decir que Inglaterra «depende demasiado de él» es absurdo: es su mejor jugador y marcará goles. Y punto.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    LW: Marcus Rashford

    Rashford tenía argumentos sólidos para jugar contra Ghana: marcó a Croacia y mostró dinamismo desde el banquillo. Sin embargo, se eligió a Anthony Gordon por su labor defensiva y esfuerzo.

    Aquí Inglaterra necesita más incisividad. Es un 50 %, sin respuesta incorrecta. Pero quizá ya es el momento de Rashy. En otro universo, Rogers sería titular, pero ocupa demasiado espacio. Que juegue Rashford.

World Cup
Panamá crest
Panamá
PAN
Inglaterra crest
Inglaterra
ING