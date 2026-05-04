Dante se prepara desde hace años para entrenar. Mientras jugaba, obtuvo todos los títulos de entrenador y, el año pasado, la licencia Pro de la UEFA. «Sin duda, quiero ser entrenador», declaró Dante en 2024 a Sport Bild. «Para ello, ya colaboro en Niza de forma habitual en los entrenamientos de nuestros equipos juveniles y últimamente he hablado con muchos grandes entrenadores, como Lucien Favre o Thomas Tuchel».

En Niza le llaman «Pai» (padre en portugués). Mentor de los jóvenes, ya lo fue de Flavius Daniliuc, quien en 2020 pasó de la cantera del Bayern a Niza para debutar como profesional.

«Dante se ha convertido en un referente muy importante para mí», declaró Daniliuc, ahora en el FC Basilea, a SPOX. «Siempre le pedía consejo sobre cómo mejorar y él me ayudó con una paciencia increíble». Dante lo resume así: «Quiero ayudar a los jóvenes talentos a desarrollarse y sacar el máximo partido a su carrera». Y el mejor ejemplo de ello es él mismo.