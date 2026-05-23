«¡Es el mejor!» - Julian Nagelsmann «acertó» al sacar a Manuel Neuer de su retiro con la selección alemana para el Mundial, según las leyendas del Bayern y del Borussia Dortmund

Matthäus celebra el regreso de Neuer a la selección, pues considera que el veterano de 40 años refuerza las opciones de Alemania en el Mundial. Neuer, con 124 partidos internacionales y cuatro Mundiales, retiró su jubilación tras la Euro 2024 para ayudar al equipo. Tras una temporada de especulaciones sobre su regreso por las lesiones de Marc-André ter Stegen, Nagelsmann confirmó esta semana que Neuer será el portero titular en la competición.

«Me alegro de que Julian haya cambiado de opinión de nuevo, y Manuel Neuer también», declaró Matthäus a Sky Sport. «No se trataba solo de que Nagelsmann no pudiera o no quisiera contar con él, sino de que Neuer se retiró hace dos años y ahora ha vuelto. En Alemania celebramos que el mejor portero del país refuerce nuestra plantilla en este Mundial, aunque Oliver Baumann había rendido bien. Neuer es excepcional y, para mí, Nagelsmann tomó la decisión correcta al convencerlo».