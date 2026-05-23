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«¡Es el mejor!» - Julian Nagelsmann «acertó» al sacar a Manuel Neuer de su retiro con la selección alemana para el Mundial, según las leyendas del Bayern y del Borussia Dortmund
Matthaus elogia el cambio de postura de Nagelsmann
Matthäus celebra el regreso de Neuer a la selección, pues considera que el veterano de 40 años refuerza las opciones de Alemania en el Mundial. Neuer, con 124 partidos internacionales y cuatro Mundiales, retiró su jubilación tras la Euro 2024 para ayudar al equipo. Tras una temporada de especulaciones sobre su regreso por las lesiones de Marc-André ter Stegen, Nagelsmann confirmó esta semana que Neuer será el portero titular en la competición.
«Me alegro de que Julian haya cambiado de opinión de nuevo, y Manuel Neuer también», declaró Matthäus a Sky Sport. «No se trataba solo de que Nagelsmann no pudiera o no quisiera contar con él, sino de que Neuer se retiró hace dos años y ahora ha vuelto. En Alemania celebramos que el mejor portero del país refuerce nuestra plantilla en este Mundial, aunque Oliver Baumann había rendido bien. Neuer es excepcional y, para mí, Nagelsmann tomó la decisión correcta al convencerlo».
- AFP
Un icono del Dortmund califica a Neuer como «el mejor»
El apoyo a Neuer llegó también desde el otro lado del «Klassiker»: la leyenda del Borussia Dortmund, Weidenfeller, respaldó a su antiguo compañero con el que ganó el Mundial de 2014. Pese a la histórica rivalidad entre ambos clubes, Weidenfeller ha dejado claro que el veterano sigue siendo la primera opción para la selección. Su respaldo se basa en el sólido rendimiento de Neuer esta temporada: 37 partidos con el Bayern, 11 porterías a cero y los títulos de Bundesliga y Liga de Campeones.
«Es el mejor portero alemán de la Bundesliga y sus estadísticas lo demuestran; podemos confiar en él», afirmó Weidenfeller.
Un duro revés para Oliver Baumann
Nombrar a Neuer portero titular es un golpe duro para Baumann. El guardameta del Hoffenheim, que se había perfilado como favorito ante la incertidumbre sobre Ter Stegen, ahora regresa a un papel secundario de cara al torneo en Estados Unidos, Canadá y México. Nagelsmann admitió que tomar esta decisión fue muy difícil y reconoció el duro golpe para el jugador de 35 años.
Pese al cambio, Nagelsmann elogió su profesionalidad y lo definió como un portero de «talla mundial», subrayando que el debate interno ya terminó. El técnico insiste en que el «carisma» de Neuer es clave para un plantel que ha sufrido en los últimos torneos.
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Aumenta la presión para triunfar en el Mundial
Tras dos eliminaciones seguidas en la fase de grupos del Mundial, la presión sobre Nagelsmann para avanzar en Norteamérica es enorme, y el regreso de la leyenda Neuer busca reforzar el liderazgo.
«No solo Julian Nagelsmann, sino también sus compañeros del Bayern Múnich en el Mundial, e incluso el director de la DFB, Rudi Völler, quizá le llamaron. Lo cortejaron para que estuviera al menos en este Mundial. Después de lo ocurrido en los últimos ocho o doce años —Italia no se clasificó y Alemania cayó en la fase de grupos dos veces—, ahora debemos hacer las cosas mejor», concluyó Matthäus.