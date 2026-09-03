«¡Es el mejor del mundo!»: la estrella del Bayern de Múnich Luis Diaz respalda a su compañero Harry Kane para ganar el Balón de Oro de 2026

El Bayern de Múnich inició con éxito la defensa de su título de la DFB-Pokal con una victoria por 4-1 sobre el Osnabruck, de segunda división, aunque tuvo que sobrevivir a un breve susto. Kompany alineó un once inicial fuerte con Kane, Diaz, Michael Olise y Joshua Kimmich, negándose a subestimar al conjunto de la 2. Bundesliga.

El gigante bávaro se vio por detrás en el marcador antes de los cinco minutos, después de que Robin Meissner castigara un error defensivo con una espectacular volea desde 27 metros que superó a Jonas Urbig.

Sin embargo, el visitante recuperó pronto la compostura. Kane igualó la eliminatoria con una volea bien ejecutada apenas 13 minutos después, preparando el terreno para una remontada rutinaria. Tom Bischof, Olise y un penalti de Kane en los últimos minutos aseguraron finalmente un cómodo pase a la segunda ronda.



