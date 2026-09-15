Antes de subirse a su coche, el reconocido representante reiteró en varias ocasiones su postura ante los medios presentes. Mendes, citado por A Bola, afirmó con rotundidad: "El Balón de Oro es para Lamine Yamal, sin ninguna duda. El Balón de Oro es para Lamine Yamal, es quien más lo merece. Es el mejor del mundo, con mucha diferencia, y vosotros lo sabéis".

Yamal ya había expresado anteriormente una confianza similar en sí mismo durante una entrevista con Universo Valdano, en la que dijo: "¿A quién se lo daría? Al mejor jugador del mundo. Sinceramente, en lo que respecta al mejor jugador del mundo, quizá seamos dos, yo y Mbappe. Y creo que lo merecería este año por lo que he conseguido".

El canterano de La Masia añadió: "Sí, para mí está muy claro, y todo el que vea los partidos lo sabe".