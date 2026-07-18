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«¡Es el mejor de todos los tiempos!» - Lionel Scaloni elogió a la «leyenda» argentina Lionel Messi, quien a los 39 años se prepara para la final del Mundial contra España
Scaloni elogia a Messi tras el pase de Argentina a la final
Scaloni rindió un emotivo homenaje a Messi tras la clasificación de Argentina para la final del Mundial al vencer 2-1 a Inglaterra. Sentado junto a su capitán, el seleccionador destacó su influencia perdurable y lo llamó leyenda del fútbol. A sus 39 años, afirmó, Messi sigue superando expectativas. La estrella del Inter de Miami ya llevó a Argentina a ganar un Mundial y dos Copas América consecutivas, y ahora puede ayudarla a revalidar el título ante España.
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Scaloni anima a los aficionados a valorar a Messi
Scaloni elogió la carrera de Messi y pidió a los aficionados disfrutar de él mientras puedan. Destacó que su longevidad y regularidad hacen aún más notables sus logros.
«Ha hecho historia. Es una leyenda», declaró Scaloni a los periodistas. «Me llena de orgullo porque es el mejor jugador de la historia del fútbol. Llegar a una final a los 39 años es increíble.
Por eso insistí en que debemos disfrutar de él, porque miren lo que pasó con Diego [Maradona] y cómo lo extrañamos. Todavía tenemos a Leo y debemos valorarlo: es una figura histórica, una leyenda, al igual que todos estos jugadores que nos han regalado años maravillosos».
La época dorada de Argentina continúa
Scaloni elogió a toda la plantilla por ayudar a Argentina a forjar una de sus generaciones más exitosas. Tras 28 años sin títulos, la Albiceleste ganó la Copa América 2021 y se consolidó entre las mejores selecciones.
«Han logrado cosas que hace unos años eran impensables», añadió. «No ha sido fácil llegar hasta aquí y competir a este nivel durante tantos años. Puede que ganemos, y espero que así sea, pero, en cualquier caso, el camino recorrido hasta llegar hasta aquí ha sido increíble».
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Nos espera un partido muy difícil contra España
Argentina se medirá a España en el MetLife Stadium con la oportunidad de ser el primer equipo en más de 60 años que revalida el título mundial. Messi será clave para que lo logre.
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