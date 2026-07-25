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«¿Es él lo que el Chelsea realmente necesita?» - Marcel Desailly, leyenda de los Blues, duda del fichaje de 52 millones de libras de Maxence Lacroix, estrella del Crystal Palace
El Chelsea está a punto de fichar a la estrella del Palace
El Chelsea está a punto de fichar a Lacroix, del Palace, por 52 millones de libras. El defensa de 26 años ya pasó el reconocimiento médico y será clave en la nueva temporada. Es el primer fichaje de un jugador de 26 o más en cuatro años bajo la propiedad de BlueCo. Se espera que se incorpore de inmediato a la zaga, a las órdenes de Alonso.
- Getty Images Sport
Desailly exige un líder de élite consolidado
A pesar del reciente éxito de Lacroix, el ex capitán del Chelsea, Desailly, duda sobre este fichaje. A sus 57 años, cree que su antiguo club necesita un central más experimentado para consolidar la defensa.
«¿Es él lo que el Chelsea realmente necesita? Creo que necesitan un central con más experiencia, un jugador ya consolidado que pueda llegar y liderar la defensa», declaró Desailly a Football London. «Necesitamos un líder con verdadera experiencia en el corazón de la defensa».
Insistió en que el Chelsea debería buscar futbolistas acostumbrados a la máxima exigencia: «Es un buen fichaje para Lacroix, pero preferiría que se fijaran en alguien que ya haya jugado en un club de la envergadura del Chelsea y conozca presiones similares, no en alguien que venga de uno más pequeño».
La visión táctica de Alonso y el ascenso de Lacroix
Desailly admitió que el fichaje tiene sentido táctico para Alonso, quien prefiere jugar con tres centrales. Destacó que la experiencia de Lacroix en una defensa de tres con Oliver Glasner en el Palace será muy útil.
«A Alonso le gusta jugar con tres en la zaga. Quiere poner en práctica sus ideas y su filosofía con una defensa de tres», explicó Desailly. «Creo que es un buen fichaje para él y para el Chelsea. Lacroix es un internacional que juega en un magnífico equipo que ha formado Didier Deschamps. No puedo criticar a un internacional que ha representado a Francia en el Mundial».
Lacroix llegó en 2024 procedente del Wolfsburgo y fue clave para que el Palace conquistara la FA Cup y la Conference League 2024-25.
- (C)Getty Images
Una nueva era en Stamford Bridge
Tras pasar el reconocimiento médico, se espera que en los próximos días se confirme oficialmente el traspaso de 52 millones de libras. Los aficionados del Chelsea pronto descubrirán si el plan táctico de Alonso devuelve el éxito al oeste de Londres.
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