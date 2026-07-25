Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Maxence Lacroixgetty
Yosua Arya

Traducido por

«¿Es él lo que el Chelsea realmente necesita?» - Marcel Desailly, leyenda de los Blues, duda del fichaje de 52 millones de libras de Maxence Lacroix, estrella del Crystal Palace

Fichajes
Chelsea
M. Lacroix
Crystal Palace
Premier League

El Chelsea negocia el fichaje del defensa del Crystal Palace Maxence Lacroix por 52 millones de libras, buscado por Xabi Alonso para reforzar la zaga. Pero la leyenda azul Marcel Desailly duda de que el francés tenga la experiencia necesaria para brillar en Stamford Bridge.

  • El Chelsea está a punto de fichar a la estrella del Palace

    El Chelsea está a punto de fichar a Lacroix, del Palace, por 52 millones de libras. El defensa de 26 años ya pasó el reconocimiento médico y será clave en la nueva temporada. Es el primer fichaje de un jugador de 26 o más en cuatro años bajo la propiedad de BlueCo. Se espera que se incorpore de inmediato a la zaga, a las órdenes de Alonso.



    • Anuncios
  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    Desailly exige un líder de élite consolidado

    A pesar del reciente éxito de Lacroix, el ex capitán del Chelsea, Desailly, duda sobre este fichaje. A sus 57 años, cree que su antiguo club necesita un central más experimentado para consolidar la defensa.

    «¿Es él lo que el Chelsea realmente necesita? Creo que necesitan un central con más experiencia, un jugador ya consolidado que pueda llegar y liderar la defensa», declaró Desailly a Football London. «Necesitamos un líder con verdadera experiencia en el corazón de la defensa».

    Insistió en que el Chelsea debería buscar futbolistas acostumbrados a la máxima exigencia: «Es un buen fichaje para Lacroix, pero preferiría que se fijaran en alguien que ya haya jugado en un club de la envergadura del Chelsea y conozca presiones similares, no en alguien que venga de uno más pequeño».

  • La visión táctica de Alonso y el ascenso de Lacroix

    Desailly admitió que el fichaje tiene sentido táctico para Alonso, quien prefiere jugar con tres centrales. Destacó que la experiencia de Lacroix en una defensa de tres con Oliver Glasner en el Palace será muy útil.

    «A Alonso le gusta jugar con tres en la zaga. Quiere poner en práctica sus ideas y su filosofía con una defensa de tres», explicó Desailly. «Creo que es un buen fichaje para él y para el Chelsea. Lacroix es un internacional que juega en un magnífico equipo que ha formado Didier Deschamps. No puedo criticar a un internacional que ha representado a Francia en el Mundial».

    Lacroix llegó en 2024 procedente del Wolfsburgo y fue clave para que el Palace conquistara la FA Cup y la Conference League 2024-25.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Lacroix(C)Getty Images

    Una nueva era en Stamford Bridge

    Tras pasar el reconocimiento médico, se espera que en los próximos días se confirme oficialmente el traspaso de 52 millones de libras. Los aficionados del Chelsea pronto descubrirán si el plan táctico de Alonso devuelve el éxito al oeste de Londres.

Amistosos
Bromley crest
Bromley
BRO
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Amistosos
Western Sydney crest
Western Sydney
WES
Chelsea crest
Chelsea
CHE