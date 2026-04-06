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«¡Es el karma!» - Gianluigi Donnarumma, criticado por conducta «antideportiva» tras revelar las artimañas de una estrella del Manchester City durante la derrota de Italia en el Mundial
Donnarumma, acusado de jugar sucio
Donnarumma se convirtió en una figura polémica para los jugadores y aficionados de Bosnia-Herzegovina tras sus intentos de desconcentrar a los rivales de la Azzurri antes de la tanda de penaltis que siguió al empate a 1-1 en la final de la repesca. En un momento dado, el guardameta del City intentó hacerse con un papel en el que se detallaban las estrategias de los penaltis del equipo contrario, pero el árbitro intervino para evitar que la situación entre los dos porteros se agravara. También se le acusó de enfrentarse a otros miembros del equipo local en un intento por obtener ventaja psicológica, pero al final su equipo quedó eliminado tras una humillante derrota por 3-1 en la tanda de penaltis, lo que clasificó a Bosnia-Herzegovina para el Mundial.
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El karma se vuelve contra los Azzurri
El homólogo de Donnarumma, Nikola Vasilj, se ha pronunciado desde entonces sobre el incidente ocurrido antes de la tanda de penaltis y ha criticado duramente al ganador de la Liga de Campeones por su conducta.
«Donnarumma intentó romper mi hoja de papel en la que había anotado información sobre los lanzadores de penaltis italianos, pero, afortunadamente, el cuerpo técnico tenía una copia; nos habíamos preparado bien para cualquier eventualidad. No sabía que tenían una segunda hoja en el banquillo, pero está claro que no dejaron nada al azar», afirmó Vasilj.
Vasilj explicó su frustración por el incidente: «Sinceramente, no podía creer lo que me estaba pasando, es la primera vez que me ocurre algo así. Con Donnarumma empezamos a discutir, luego fui a ver al árbitro para intentar convencerlo de que mi rival merecía una tarjeta amarilla, ya que me pareció un comportamiento verdaderamente antideportivo. Pero al final… no quiero decir demasiado… al final ganamos y hay quien dice que es el karma. Y probablemente sí, hay algo de eso en esta historia».
En Zenica surge un héroe adolescente
Mientras Donnarumma es objeto de críticas por su conducta, en Bosnia ha surgido un nuevo héroe nacional. Afan Cizmic, un recogepelotas de 14 años, se ha hecho famoso en Internet por su papel en la batalla táctica. Cizmic consiguió hacerse con la «chuleta» de Donnarumma —que contenía datos sobre los lanzadores de penaltis bosnios— cerca de la línea de gol, donde estaba escondida bajo una toalla.
Desde entonces, el adolescente ha aparecido en fotos con la hoja y se ha convertido en un símbolo de la histórica victoria de Bosnia. La popularidad de este gesto es tan grande que está creciendo en el país un movimiento para recompensar al joven con un viaje al Mundial como parte de la delegación oficial.
Cizmic insiste en que vio una hoja de papel con los datos de los lanzadores de penaltis de Bosnia-Herzegovina escondida junto a la toalla del italiano, al lado de su portería.
«Vi que había algo junto a la toalla y me di cuenta inmediatamente de lo que era. Lo cogí y lo escondí. Tenía toda la información sobre nuestros jugadores, y sin esa lista, Donnarumma tendría que guiarse por el instinto», afirmó.
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Italia se queda reflexionando sobre otro desastre
Ahora que Italia se ha quedado fuera de su tercer Mundial consecutivo, la atención se ha centrado en una reforma total de la estructura de la selección nacional. El seleccionador, Gennaro Gattuso, ya ha dimitido, al igual que el presidente de la Federación Italiana de Fútbol.
Bosnia-Herzegovina, por su parte, comenzará a prepararse para su viaje a Norteamérica, donde se enfrentará a selecciones como la de Canadá, coanfitriona del torneo, así como a Catar y Suiza.