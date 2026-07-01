El miércoles por la noche, el club alemán más laureado confirmó que Saibari ha firmado un contrato de cinco años, hasta 2031. Llevará el dorsal 34. El jugador, de 25 años, llega del PSV Eindhoven; según el diario *Bild*, el traspaso cuesta algo menos de 55 millones de euros, con bonificaciones.
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¡Es el jugador que más desea Vincent Kompany! El FC Bayern cierra el primer fichaje estrella del verano
«Estamos muy contentos de haber fichado para el FC Bayern a Ismael Saibari, uno de los jugadores ofensivos más prometedores de este Mundial. Este tipo de fichajes no surgen de la noche a la mañana, sino que son fruto de un trabajo con visión de futuro: fue decisivo que nos posicionáramos pronto para ficharlo, porque conocíamos las habilidades de Ismael y pudimos ofrecerle desde el principio una perspectiva concreta en nuestro club. Ismael Saibari aportará calidad y imprevisibilidad a nuestro juego ofensivo», declaró el director deportivo Max Eberl.
Tras no lograr el fichaje de Anthony Gordon, quien pasó del Newcastle United al FC Barcelona, Saibari se convirtió rápidamente en la principal alternativa.
Fue precisamente Vincent Kompany quien lo puso en el radar de los directivos del FCB, como confirmó el propio Saibari en el comunicado de prensa del miércoles. «Desde niño soñaba con firmar por un club como el Bayern; todos saben que es uno de los más grandes del mundo. Su estilo encaja conmigo, aquí puedo desarrollar mi juego y trabajaré cada día para ayudar al equipo. El entrenador Vincent Kompany fue clave en mi decisión», afirma Saibari.
Según Sky y Bild, Saibari no era la primera opción del director deportivo Max Eberl, pero Kompany insistió y ya había convencido al jugador, lo que llevó a los muniqueses a ficharlo.
El martes se sometió al reconocimiento médico en Estados Unidos, donde está con la selección marroquí para el Mundial. Para ello, el Dr. Jochen Hahne —también médico de la selección alemana y ya en el país— viajó hasta su concentración.
Saibari se siente más cómodo como mediapunta, posición en la que Kompany planea usarlo, aunque también puede actuar en las bandas o como delantero.
En enero, en la Liga de Campeones, jugó como delantero ante el Bayern y dejó buena impresión: marcó el 1-1 en la derrota 1-2 del PSV.
Tras el partido, Kompany mantuvo una animada conversación con Saibari, quizá un indicio del fichaje, aunque el propio jugador lo desmintió entonces en Ziggo Sport: «Me felicitó por mi actuación y dijo que debíamos seguir así».
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El FC Bayern fichará a Nathaniel Brown, del Eintracht de Fráncfort, tras incorporar a Ismael Saibari.
Saibari fichó por el Eindhoven en 2020 procedente del KRC Genk y se ganó un hueco en el actual campeón holandés tras pasar por el filial. Se ha convertido en una pieza clave del PSV; la temporada pasada marcó 19 goles y dio nueve asistencias en 37 partidos.
Ahora mismo hay dos jugadores de renombre que, como Saibari, quieren recalar este verano en la Säbener Straße. Las negociaciones con Nathaniel Brown, del Eintracht de Fráncfort, están muy avanzadas; el internacional alemán podría desplazar a Alphonso Davies, cuya condición física genera dudas tras sus recientes lesiones.
Además, ha crecido el interés por el central del Inter Yann Bisseck, aunque su fichaje solo se concretaría si el Bayern encuentra comprador para Min-jae Kim.
Ismael Saibari ficha por el FC Bayern de Múnich: sus estadísticas con el PSV Eindhoven
Partidos
142
Goles
42
Asistencias
29