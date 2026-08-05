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¿Es «el final» para el centrocampista del Arsenal? Jamie Carragher lanza un veredicto BRUTAL en medio de un acuerdo de 75 millones de libras por Bruno Guimaraes
Carragher predice la salida del Emirates de Zubimendi
Según los informes, el campeón de la Premier League está a punto de fichar a Guimaraes por 75 millones de libras tras un largo culebrón en el mercado de fichajes. Aunque el movimiento refleja la intención del Arsenal de defender su corona, Carragher ha expresado su preocupación por lo que esto significa para Martin Zubimendi. El internacional español llegó con grandes expectativas, pero le costó mantener su rendimiento en el tramo decisivo de la pasada campaña.
En el pódcast Football Ramble, el exdefensa del Liverpool hizo una dura valoración de la situación a la que se enfrenta el exjugador de la Real Sociedad. "¿Crees que es el final de Zubimendi allí?", dijo Carragher. "En cuanto a ser lo que se suponía que iba a ser cuando lo ficharon. Se suponía que iba a llegar y ser ese controlador. No creo que vaya a recuperar nunca ese puesto ahora".
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Preguntas tácticas para Arteta
Mikel Arteta ha priorizado claramente la presencia física y la seguridad técnica al dar luz verde a esta enorme inversión, aunque Carragher sigue teniendo curiosidad por cómo encajará el rompecabezas del centro del campo. El comentarista señaló que Guimaraes tiende a ralentizar el juego, algo que contrasta con otros objetivos que el Arsenal podría haber considerado.
"Casi era más partidario de [Sandro] Tonali que de Bruno", añadió Carraghed. "Pensaba que tenía más ritmo y que podía abarcar más campo. Miraba a Bruno y no lo tenía del todo claro, pensaba que era un buen jugador, pero me preguntaba: ¿puede correr? Le hacían muchas faltas y ralentizaba mucho el juego.
"Eso sí, marca goles importantes y es un buen jugador. Será interesante ver cómo utiliza ahora Mikel Arteta ese centro del campo. ¿Bruno jugará más en un rol de pivote, seguirá Declan Rice con ese papel de área a área? Todavía no estoy convencido al 100 % de qué rol le va mejor a Rice".
El precio del dominio de la Premier League
Los detalles económicos de la operación reflejan el estatus del Arsenal como la nueva potencia del fútbol inglés. El Newcastle está a punto de recibir unos 75 millones de libras garantizados, y el Express sugiere que la cantidad se pagará íntegramente por adelantado, sin necesidad de variables relacionadas con el rendimiento.
Carragher cree que esta agresiva estrategia de fichajes es una señal clara para el resto de Europa de que el Arsenal está construyendo una dinastía. Y añadió: "Creo que es interesante porque, cuando miro lo que el Arsenal está intentando hacer este verano, creo que se trata de 'vamos a ganar la liga otra vez y vamos a ir a por la Champions League'. Da mucho la sensación de que están intentando dominar".
- AFP
Críticas dispares para el brasileño recién llegado
Aunque Carragher alberga dudas sobre el perfil atlético del centrocampista, otras leyendas del juego son más optimistas con el traspaso. El excentrocampista destructivo del Chelsea Claude Makelele ha respaldado al brasileño para que triunfe bajo la dirección de Arteta, al considerar que su estilo encaja de forma natural en el sistema del Arsenal.
"El Arsenal lo tiene todo. Ganaron la Premier League, han llegado lejos en la Champions League y están construidos para volver a intentarlo", dijo Makelele a ComeOn. "Siempre es correcto que un buen jugador se una a un gran equipo, y el Arsenal ha hecho un gran negocio. Bruno Guimaraes es un muy buen jugador, excepcional, como vimos con Brasil. Es su carrera y su decisión, pero su juego encaja perfectamente en el Arsenal".
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