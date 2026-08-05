¿Es «el final» para el centrocampista del Arsenal? Jamie Carragher lanza un veredicto BRUTAL en medio de un acuerdo de 75 millones de libras por Bruno Guimaraes

Según los informes, el campeón de la Premier League está a punto de fichar a Guimaraes por 75 millones de libras tras un largo culebrón en el mercado de fichajes. Aunque el movimiento refleja la intención del Arsenal de defender su corona, Carragher ha expresado su preocupación por lo que esto significa para Martin Zubimendi. El internacional español llegó con grandes expectativas, pero le costó mantener su rendimiento en el tramo decisivo de la pasada campaña.

En el pódcast Football Ramble, el exdefensa del Liverpool hizo una dura valoración de la situación a la que se enfrenta el exjugador de la Real Sociedad. "¿Crees que es el final de Zubimendi allí?", dijo Carragher. "En cuanto a ser lo que se suponía que iba a ser cuando lo ficharon. Se suponía que iba a llegar y ser ese controlador. No creo que vaya a recuperar nunca ese puesto ahora".



