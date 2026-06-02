¿Es el equipo de Thomas Tuchel mejor que la «generación dorada»? Las selecciones de Inglaterra en los Mundiales del siglo XXI: clasificación

En 2001, el máximo responsable de la FA afirmó que aquel plantel era el mejor posible en cuanto a talento. En aquel momento Inglaterra llevaba ya 35 años —y contando— sin ganar un Mundial. Desde entonces solo había alcanzado las semifinales de grandes torneos, sobre todo en la Eurocopa de 1996, pero las palabras de Crozier elevaron las expectativas para la selección de Sven-Göran Eriksson.

El apodo quedó, pero torneo tras torneo la selección decepcionaba. Ese grupo envejeció, se renovó y volvió a quedarse corto. Solo cuando la llamada «generación dorada» desapareció, Inglaterra volvió a postularse como aspirante al Mundial.

Cada una de las siete Copas ha tenido una Inglaterra ligeramente distinta. En ese lapso pasaron cuatro seleccionadores —pronto serán cinco— y algunos jugadores cruzaron varias etapas. A unos se marginó demasiado pronto; a otros se les mantuvo más tiempo del debido.

Teniendo esto en cuenta, GOAL ha clasificado las selecciones de Inglaterra para el Mundial del siglo XXI en función de su nivel de talento, desde 2002 hasta el grupo seleccionado por Thomas Tuchel para representar a los Tres Leones en 2026:



