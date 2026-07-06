«Es el Día de los Inocentes»: Rudi García y Bélgica, furiosos tras la decisión de la FIFA de autorizar que la estrella de la selección estadounidense Folarin Balogun se enfrente a los «Diablos Rojos»

La Real Federación



Belga de Fútbol (RBFA) muestra su consternación por la decisión de la FIFA de autorizar al jugador estadounidense Folarin Balogun, suspendido, a jugar el lunes 6 de julio a las 17:00 (hora de Seattle) contra Bélgica.

La FIFA basa su decisión en el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite a la Comisión Disciplinaria suspender una sanción previa.

Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo Código indica que una tarjeta roja implica suspensión automática para el siguiente partido, como ha ocurrido con todas las expulsiones de este Mundial.



Además, la decisión contradice el Reglamento de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, en su artículo 10.5:

«Si un jugador o un miembro del cuerpo técnico es expulsado por tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), quedará automáticamente suspendido para el siguiente partido de su equipo. Además, podrán imponerse sanciones adicionales».

La Circular n.º 16 de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, enviada el 12 de mayo de 2026 a todas las federaciones participantes, reitera este carácter automático.

Esta norma se recuerda en todas las reuniones de coordinación previas a cada partido y en las presentaciones de los talleres del torneo.

Para proteger los derechos de todos los equipos y preservar el juego limpio en esta y futuras Copas del Mundo, la RBFA estudia todas las opciones», concluye el comunicado.