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¿Es duda Lionel Messi para el Mundial? El entrenador del Inter de Miami informa sobre su lesión tras su sustitución en el partido de la MLS contra el Philadelphia Union
Susto por lesión al mejor de todos los tiempos argentino
El fútbol contuvo la respiración el domingo cuando Messi se fue directo al vestuario en el 73’ en el Nu Stadium. El ídolo del Inter Miami, tras lanzar un tiro libre, se agarró el muslo izquierdo y señaló al banquillo que no podía seguir.
Aunque abandonó el campo por su propio pie, el momento resulta delicado: a pocas semanas del inicio de la Copa América, cualquier problema muscular del astro de 38 años alarma a la Albiceleste y a sus seguidores.
- AFP
El entrenador del Inter Miami resta importancia a la marcha de Messi
A pesar de la preocupación por la sustitución temprana de Messi, el entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, intentó calmar las especulaciones en la rueda de prensa posterior al partido. El técnico sugirió que el cambio fue más preventivo que un diagnóstico de lesión.
Hoyos declaró: «No tenemos aún un informe, pero estaba fatigado. El campo estaba pesado y, ante la duda, no hay que arriesgar».
Una noche histórica en Florida
Las lesiones ensombrecieron un partido para el recuerdo en la MLS. En la primera parte cayeron ocho goles: el Philadelphia Union se adelantó 2-0, pero Messi asistió a Berterame y desencadenó la remontada del Miami.
Luis Suárez y Berterame lideraron la remontada, pero un hat-trick de Milan Iloski igualó el marcador 4-4 al descanso, récord de goles en un primer tiempo en la MLS. En la segunda parte, pese a la lluvia, Suárez completó su hat-trick y Rodrigo De Paul marcó el sexto para dar la victoria a los Herons.
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Cuenta atrás para el Mundial
Con el parón de la MLS por el Mundial, todos miran el estado físico de Messi. Argentina aún no confirmó su lista, pero los campeones dependen de su ‘10’ para debutar ante Argelia el 16 de junio.
El Inter de Miami es segundo en la Conferencia Este, a solo dos puntos del líder, Nashville. Ahora todos esperan los informes médicos de Miami, mientras Lionel Scaloni y su cuerpo técnico aguardan noticias sobre la disponibilidad de su capitán para el escenario mundial.