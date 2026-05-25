«Es doloroso para él»: un jugador del BVB vive un año 2026 desastroso

Tras el partido, el entrenador Niko Kovac calificó de «casi un atentado» la falta, castigada solo con amarilla. Cinco días después, Couto se recuperó y jugó los 90 minutos en la primera jornada de la Bundesliga. 33 jornadas más tarde, en el 90+5, el lateral volvió a ser protagonista. En la victoria en Bremen, Couto marcó el 2-0 definitivo en los últimos compases.

Era su sexta participación en un gol (tres tantos y tres asistencias), un 500 % más que en su decepcionante curso anterior. Tras dos temporadas, su rendimiento sigue lejos de los 25 millones invertidos y la etiqueta de fracaso se acerca.

La temporada empezó mejor: fue titular varios partidos y corrigió errores técnicos, posicionamiento y duelos. En ataque se incorporaba con frecuencia al área y sus centros mejoraron. Cinco de sus seis participaciones en goles llegaron en la primera vuelta.