Adeyemi fue presentado en el Barcelona el jueves, iniciando así su etapa en el club tras dejar el Borussia Dortmund con un contrato hasta 2031. Ya se ha integrado en la Ciutat Esportiva, donde la semana pasada conoció a sus nuevos compañeros, aunque debió esperar a la firma del contrato para entrenar con Flick.

En declaraciones a la prensa, reconoció que el prestigio del club y la presencia de su exseleccionador fueron clave. «Las expectativas son altas. Llego al mejor club del mundo y quiero demostrar al técnico y a la afición que soy un jugador del Barça», afirmó. Sobre la Liga de Campeones, añadió: «Es el objetivo principal, pero no el único. Él me explicó lo que el club necesitaba y he venido para demostrarlo. Para mí es un paso enorme; es un club diferente a cualquier otro del mundo».







