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«Es demasiado pronto»: el Manchester United queda fuera de la lucha por el título de la Premier League, según un exjugador que ganó cuatro títulos con Sir Alex Ferguson
Mourinho y Amorim no igualaron el éxito de Ferguson.
Se preparan grandes planes a corto y largo plazo. Sir Jim Ratcliffe y el grupo de copropietarios de INEOS lanzarán un nuevo estadio de 2.000 millones de libras que convertirá a Mánchester en el «Wembley del Norte».
La junta directiva ha presentado el «Proyecto 150» y aspira a que los equipos masculino y femenino dominen el fútbol nacional antes de un aniversario clave.
En la Premier League no hay triunfos desde la retirada de Sir Alex Ferguson en 2013, quien conquistó 13 títulos y dos Champions.
David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær, Erik ten Hag y Rubén Amorim no lo lograron, y ahora el desafío queda en manos de Carrick.
Ha devuelto la competición europea de élite a Old Trafford y trabaja en reforzar la plantilla en otra ventana de fichajes. Algunos creen que unos cuantos fichajes acertados podrían devolver al United a la lucha por el título.
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¿Será el Manchester United aspirante al título de la Premier League en la temporada 2026-27?
Al ser preguntado sobre si los «Diablos Rojos» podrán superar a sus «ruidosos vecinos», el City, y completar su transformación de aspirantes a contendientes, Silvestre —en declaraciones aGOAL por cortesía de BetVictor Online Casino— afirmó: «Para ser sincero, no creo que ellos lo vean así. Ellos [el City] han sido el mejor equipo de Mánchester durante varios años y eso no importa; lo importante es crecer respecto a la temporada pasada y convertirnos en una fuerza más regular y capaz de rendir bien en todas las competiciones.
Con Michael Carrick buscan estabilidad; a la afición solo le importa el derbi. Al final, lo clave es la Liga de Campeones: estar ahí te acerca al título.
«No creo que el equipo esté preparado para luchar por el título. Al menos no al principio de la temporada; es demasiado pronto para incluirlo en la lucha por el título».
Rumores de fichajes: los «Red Devils» se refuerzan de atrás hacia adelante
En verano de 2025 el United reforzó su ataque con Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Bryan Mbeumo, y en el último mercado incorporó a los centrocampistas Youri Tielemans y Andrey Santos.
Al preguntársele si los próximos fichajes deben centrarse en la defensa, el exdefensa Silvestre añadió: «El puesto de central no es el más sólido, pero necesitan que todos estén en forma. No fue tan malo; el año pasado el problema fue que no se consiguió una pareja que jugara semana tras semana debido a las lesiones. Creo que pueden encontrar estabilidad con uno. Tienen suficiente calidad para afrontar la temporada.
«Los laterales merecen otra oportunidad para demostrar su nivel en Champions y Premier. Hay calidad, así que por ahora no me preocupa la defensa de cuatro».
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Un fichaje acertado podría devolver al Manchester United a la lucha por el título.
El United tiene muchos centrales, pero le cuesta mantenerlos en forma y alinear un equipo estable. Ahora sufre otro revés tras la lesión de Lisandro Martínez en la final del Mundial 2026.
Se esperan más movimientos en el mercado de fichajes antes del 1 de septiembre, pues los «Red Devils» quieren una plantilla que silencie a los escépticos y luche por lo más alto de la Premier League.
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