Se preparan grandes planes a corto y largo plazo. Sir Jim Ratcliffe y el grupo de copropietarios de INEOS lanzarán un nuevo estadio de 2.000 millones de libras que convertirá a Mánchester en el «Wembley del Norte».

La junta directiva ha presentado el «Proyecto 150» y aspira a que los equipos masculino y femenino dominen el fútbol nacional antes de un aniversario clave.

En la Premier League no hay triunfos desde la retirada de Sir Alex Ferguson en 2013, quien conquistó 13 títulos y dos Champions.

David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær, Erik ten Hag y Rubén Amorim no lo lograron, y ahora el desafío queda en manos de Carrick.

Ha devuelto la competición europea de élite a Old Trafford y trabaja en reforzar la plantilla en otra ventana de fichajes. Algunos creen que unos cuantos fichajes acertados podrían devolver al United a la lucha por el título.