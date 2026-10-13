AFP
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«Es demasiado para mí»: sale a la luz la sincera confesión de Michael Carrick sobre su trabajo en el Manchester United mientras crece la presión para que sea destituido
El mal arranque hace saltar las alarmas en Old Trafford
Pese a conseguir un contrato permanente tras llevar al United al tercer puesto la pasada temporada, Carrick ha tenido un comienzo desastroso en la campaña 2026-27. El Manchester United ocupa actualmente la 13.ª posición en la Premier League, con una sola victoria en sus seis primeros partidos. Las esperanzas de remontar el vuelo sufrieron otro golpe con el reciente empate 1-1 ante un Tottenham Hotspur que jugaba con diez futbolistas.
Las competiciones de copa nacionales tampoco han ofrecido un respiro. El Brighton eliminó sin contemplaciones al United de la Copa de la Liga en su primer partido, lo que agravó el pesimismo en Manchester. Esta mala racha contrasta con el optimismo que rodeó el nombramiento permanente de Carrick tras la marcha de Ruben Amorim a principios de este año.
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Butt comparte una conversación franca
Mientras aumenta la presión sobre el técnico de 45 años, su excompañero Nicky Butt ha revelado cómo veía el entrenador la posibilidad de hacerse cargo del equipo de Old Trafford antes de asumir el puesto. En el pódcast The Good, The Bad, and The Football, Butt explicó que, en un principio, el técnico inglés era muy reacio a volver a los banquillos.
Sobre la conversación que mantuvieron en privado, Butt reveló: «Estuve con Michael antes de que le dieran el puesto en el United y [estaba] hablando con él sobre ser entrenador. Me dijo: “No, no es para mí. Es demasiado y tengo la cabeza hecha un lío. Solo lo haría por un puesto importante, y ese puesto es el United”».
Del éxito provisional a las dificultades de siempre
Carrick pasó a los banquillos tras una brillante carrera de 19 años como futbolista y ejerció brevemente como entrenador interino del Manchester United en 2021. Más tarde se hizo cargo del Middlesbrough, donde pasó tres años en el Riverside antes de ser destituido al término de la temporada 2024-25 de la Championship. Cuando Amorim fue despedido en enero, la directiva del club eligió aCarrick por delante de Ole Gunnar Solskjaer para reconducir la situación de forma interina.
La decisión pareció al principio un acierto rotundo, ya que el United logró clasificarse para la Champions League. Sin embargo, las habituales irregularidades han vuelto a lastrar al club. Tras caer ante el Hull City en la jornada inaugural y lograr una única victoria, por 5-2 frente al Ipswich Town, al equipo le ha costado controlar los partidos: perdió por la mínima ante el Manchester City y se dejó puntos frente al Everton, el Fulham y el Tottenham. Dado el historial del United de destituir a entrenadores que no cumplen las expectativas a mitad de temporada, el margen de error de Carrick se reduce rápidamente.
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Se avecina una serie de partidos decisivos
La directiva del club parece dispuesta a respaldar a su entrenador por ahora, pero una exigente serie de siete partidos antes del parón internacional de noviembre podría decidir su futuro. En este tramo decisivo figuran complicados duelos ligueros contra el Chelsea y el Aston Villa, además de grandes enfrentamientos europeos contra la Roma y el Atlético de Madrid.
El exigente calendario comienza el martes con una visita al Riyadh Air Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid. El United ocupa actualmente el cuarto puesto en la clasificación de la Champions League tras una contundente victoria por 4-0 sobre el Sabah, y buscará repetir en España ese rendimiento europeo. Después tendrá que centrarse rápidamente en un intenso duelo de rivalidad en la Premier League: el domingo visitará Elland Road para medirse al Leeds United.
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