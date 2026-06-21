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«¡Es demasiado fácil culpar a Cristiano Ronaldo!»: Michael Owen respalda al portugués para que callen a los críticos e iguale el hat-trick de Lionel Messi en el próximo partido del Mundial
Owen defiende a Ronaldo
El flojo resultado de Portugal en el Grupo K reavivó el debate, sobre todo porque Messi había marcado tres goles apenas un día antes. El capitán argentino firmó un brillante hat-trick en la victoria 3-0 sobre Argelia, que mantiene a su selección en la lucha por el bicampeonato tras el título de 2022 en Catar.
Sin embargo, en un artículo para el Daily Mail, Owen rechazó la narrativa negativa que rodea al veterano de 41 años. «A Cristiano Ronaldo no le ayudó que Lionel Messi marcara un hat-trick la noche antes de que jugara Portugal, pero no voy a sumarme a las críticas hacia él», escribió.
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La realidad de su estilo de juego
La exestrella del Manchester United y del Real Madrid ha evolucionado su juego con los años y ahora es un cazador de goles en el área. Algunos fans quieren que Ronaldo participe más en el juego, pero Owen recuerda que su labor es marcar en los momentos clave. Y añadió: «¿No ha jugado siempre así, en cierto modo? Nunca ha sido un jugador que se implique mucho en el juego, sobre todo en los últimos años. Pero estará ahí en los momentos decisivos. Si no marca, es demasiado fácil culpar a Ronaldo. A sus 41 años, recibirá críticas».
Acallar a los críticos inevitables
Aunque Ronaldo lleva 10 partidos sin marcar en grandes torneos, Owen recuerda que siempre ha respondido ante la adversidad. Confía en que el delantero recupere pronto su olfato goleador.
Owen cerró su columna asegurando: «¿Cuántas veces lo ha hecho y ha silenciado a todos en el siguiente partido? Si apuestas por Ronaldo, debes aceptar su papel, y no me sorprendería que respondiera con un hat-trick ante Uzbekistán».
- AFP
¿Qué le depara el futuro a Portugal?
La Portugal de Roberto Martínez debe recuperar su puntería de cara al partido del martes contra Uzbekistán. Ganar es vital para mantener vivas sus opciones en el Grupo K. Todas las miradas estarán en Ronaldo, que busca romper su sequía y alzarse con el mayor trofeo del fútbol internacional.