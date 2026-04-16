«Es culpa tuya, maldita sea»: la próxima estrella del Real Madrid arremete contra el árbitro Slavko Vincic tras la derrota en la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich

En un contraataque del Bayern, Camavinga hizo una falta leve sobre Harry Kane, que el árbitro sancionó con tiro libre para el equipo muniqués. Cuando el madridista recogió el balón y se alejó unos metros, el colegiado, por retraso, le mostró la segunda amarilla.

La decisión provocó la indignación de varios jugadores madridistas, especialmente de Federico Valverde y Vinicius Junior, que protestaron airadamente al colegiado. Según Mundo Deportivo, también se caldearon los ánimos en el banquillo del Real Madrid, desde donde se escucharon comentarios despectivos hacia el árbitro.

Daniel Carvajal le gritó: «Es culpa tuya, maldita sea». Después del partido, Jude Bellingham declaró en la zona mixta: «Esto es una broma. No puede ser amarilla. Dos faltas y dos tarjetas».