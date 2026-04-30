«¡Es contrario al reglamento!»: Mikel Arteta descarga su IRA contra los árbitros de la Liga de Campeones por la decisión «totalmente inaceptable» sobre el penalti a Eberechi Eze

Arteta fue directo tras el partido: anularon un penalti clave en el Metropolitano. En el minuto 78, Eze —que había entrado en la segunda parte— fue derribado por David Hancko, pero el árbitro Danny Makkelie revocó su decisión tras revisar el VAR.

«Tras volver al vestuario, hablar con los chicos y ver la jugada del penalti, es extremadamente decepcionante y molesto porque fue contrario a las reglas y cambia el rumbo de la eliminatoria», declaró Arteta a TNT Sports. «Estoy muy, muy enfadado. Hay contacto claro. Toma una decisión y no puede revocarla tras revisarla 13 veces. Es inaceptable a este nivel. Es un error».