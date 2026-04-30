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«¡Es contrario al reglamento!»: Mikel Arteta descarga su IRA contra los árbitros de la Liga de Campeones por la decisión «totalmente inaceptable» sobre el penalti a Eberechi Eze
Arteta critica un cambio de rumbo «inaceptable»
Arteta fue directo tras el partido: anularon un penalti clave en el Metropolitano. En el minuto 78, Eze —que había entrado en la segunda parte— fue derribado por David Hancko, pero el árbitro Danny Makkelie revocó su decisión tras revisar el VAR.
«Tras volver al vestuario, hablar con los chicos y ver la jugada del penalti, es extremadamente decepcionante y molesto porque fue contrario a las reglas y cambia el rumbo de la eliminatoria», declaró Arteta a TNT Sports. «Estoy muy, muy enfadado. Hay contacto claro. Toma una decisión y no puede revocarla tras revisarla 13 veces. Es inaceptable a este nivel. Es un error».
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Una historia de tres penaltis
El partido se decidió desde el punto de penalti. Viktor Gyokeres abrió el marcador para el Arsenal tras transformar con calma un penalti cometido por Hancko. Después del descanso, el Atlético empató también desde los once metros, tras una mano de Ben White.
Álvarez igualó tras una mano de White, y Arteta aceptó: «Si pitas ese penalti, lo aceptas».
La polémica en el balonmano «empaña» la competición
La sanción a White ha reavivado el debate sobre las reglas de mano en Europa, especialmente tras un caso similar en París esta semana. El exdefensa del Liverpool Jamie Carragher ha criticado en redes los criterios arbitrales en la Liga de Campeones.
Carragher publicó en X: «La Liga de Campeones es, con diferencia, el mejor fútbol, pero estas decisiones de penalti por mano son realmente una mancha para la competición. La de anoche [durante el PSG-Bayern] fue peor, pero eso no debería haber sido penalti contra White».
Pese al revuelo, Arteta rehusó confirmar si el club protestaría el penalti de Eze y afirmó: «Que decida el club lo mejor. Ya no nos van a pitar ese penalti. Eso es todo».
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Los Gunners siguen confiando en el partido de vuelta
A pesar de la frustración por la decisión sobre Eze, Arteta se mantiene optimista sobre las opciones del Arsenal de llegar a la final. Elogió la resistencia de su equipo en un ambiente hostil y recordó que el empate en Madrid les da la oportunidad de sentenciar la eliminatoria la próxima semana en el norte de Londres.
Estoy muy orgulloso; les he dicho a los chicos que la forma en que hemos gestionado la situación durante nueve meses y medio ha sido extraordinaria», añadió el español. «Valoro mucho lo que han hecho, porque he visto a algunos de los mejores equipos del mundo desmoronarse aquí y encajar tres o cuatro goles. No logramos el resultado que buscábamos, pero el plan era ganar. Ahora depende de nosotros, ante nuestra afición. Queremos esa final y, en una semana, tendremos la oportunidad».