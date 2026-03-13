«¡Es con quien más me gusta jugar!» La estrella del Liverpool FC considera a Florian Wirtz su compañero de equipo favorito

«En mi opinión, él es el jugador con el que más me gusta jugar en este equipo», afirma Ekitike sobre el internacional alemán. «También me gustan los demás jugadores, pero cuando juegas de delantero y tienes un número diez que entiende tanto de fútbol y quiere jugar al fútbol igual que tú, las cosas son más fáciles».

Mientras que Ekitike fichó por los Reds procedente del Eintracht de Fráncfort por 95 millones de euros antes de la temporada, Wirtz llegó procedente del Bayer de Leverkusen por 125 millones de euros. Y, si por el francés es, los dos tienen aún mucho por hacer juntos.

«Le he dicho que podemos lograr grandes cosas si jugamos juntos. Cuando él me pasa el balón, yo se lo devuelvo y entonces sucede algo», dijo Ekitike. «Me encanta jugar con él y sé que es un jugador que puede darme muchas asistencias a lo largo de la temporada. Es bueno tener a tu lado a un jugador así, que te hace brillar».