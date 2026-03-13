El delantero Hugo Ekitike, del Liverpool FC, ha elogiado en una entrevista con TNT Sports a su compañero de equipo Florian Wirtz, quien le haría la vida «más fácil» en Merseyside.
«¡Es con quien más me gusta jugar!» La estrella del Liverpool FC considera a Florian Wirtz su compañero de equipo favorito
«En mi opinión, él es el jugador con el que más me gusta jugar en este equipo», afirma Ekitike sobre el internacional alemán. «También me gustan los demás jugadores, pero cuando juegas de delantero y tienes un número diez que entiende tanto de fútbol y quiere jugar al fútbol igual que tú, las cosas son más fáciles».
Mientras que Ekitike fichó por los Reds procedente del Eintracht de Fráncfort por 95 millones de euros antes de la temporada, Wirtz llegó procedente del Bayer de Leverkusen por 125 millones de euros. Y, si por el francés es, los dos tienen aún mucho por hacer juntos.
«Le he dicho que podemos lograr grandes cosas si jugamos juntos. Cuando él me pasa el balón, yo se lo devuelvo y entonces sucede algo», dijo Ekitike. «Me encanta jugar con él y sé que es un jugador que puede darme muchas asistencias a lo largo de la temporada. Es bueno tener a tu lado a un jugador así, que te hace brillar».
Wirtz, una y otra vez en el punto de mira en Liverpool
Palabras que deben ser un bálsamo para el alma de Wirtz, después de que este se haya visto expuesto a críticas repetidas en Liverpool y aún no haya podido cumplir plenamente con las expectativas generadas desde su traslado a Inglaterra.
Hasta ahora, el internacional alemán ha marcado seis goles y ha dado ocho asistencias en 37 partidos oficiales con los Reds, y su contrato sigue vigente hasta 2030. Por su parte, Ekitike lleva 16 goles en 39 partidos oficiales y su contrato está vigente hasta 2031.
Florian Wirtz: Datos de rendimiento 2025/26
Concurso Partidos Goles Asistencias Premier League 25 4 3 Liga de Campeones 8 1 3 Copa FA 3 1 1 Community Shield 1 - 1