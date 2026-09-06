A pesar de los elogios encendidos hacia su personalidad, Spalletti no tardó en señalar que Woltemade debe evolucionar su juego para adaptarse a las necesidades específicas del sistema de la Juventus. En la Premier League y durante su etapa en Alemania, Woltemade mostró a menudo preferencia por participar en la elaboración del juego, un rasgo que Spalletti quiere ver encauzado de forma más efectiva dentro del área. El técnico italiano quiere que el jugador cedido se convierta más en un especialista en la definición que en un mediapunta con libertad de movimientos.

Spalletti reconoció que es raro encontrar a un jugador de esa altura que además se sienta cómodo con el balón en los pies en espacios reducidos, pero insistió en que el objetivo principal debe ser la productividad en el último tercio. "Con Nick puedes jugarle el balón al pie, sabe jugar en horizontal y también puede ser utilizado en vertical porque tiene este físico y esta altura. Normalmente es difícil encontrar estos dos mundos en un mismo jugador", señaló.

"El de 2 metros quizá es un definidor en el área, pero luego tiene menos capacidad de asociación sobre el campo. En cambio, él tiene ambas cosas y además tiene esta gran cualidad de ser muy alegre y muy festivo también en la manera en que se comporta sobre el campo".