Desde hacía tiempo circulaban numerosos rumores sobre él y, además, las conversaciones para una prórroga anticipada del contrato, que expira en 2027, se alargaban eternamente: ahora Karim Adeyemi ha dejado el Borussia Dortmund y se ha marchado al FC Barcelona, donde le espera Hansi Flick, un entrenador que en su día le ayudó a debutar con la selección alemana. Es una buena decisión por parte del BVB en varios sentidos, aunque también deja al descubierto un plan fallido.
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Es bueno que el BVB deje salir a Karim Adeyemi: una curva de aprendizaje alentadora con un reconocimiento doloroso
Hace cuatro años, los westfalianos pusieron 30 millones de euros sobre la mesa por el entonces jugador de 20 años para arrebatárselo al Salzburgo. Mucho dinero para el Borussia, apenas hubo jugadores que le costaran más al club en su historia. Se invirtió en una promesa de futuro cercano, pero también a largo plazo.
Pero ahora se puede constatar fácilmente: la inversión no dio los frutos que se esperaban en el BVB. Ese es el doloroso reconocimiento que deben hacerse en Dortmund. Adeyemi nunca llegó a convertirse en un indiscutible jugador clave en el equipo aurinegro; de hecho, siempre estuvo muy lejos de ese estatus.
Aun así, en Dortmund se convirtió en internacional y por momentos firmó actuaciones brillantes. Sin embargo, últimamente, bajo las órdenes del técnico Niko Kovac, Adeyemi pasó a ser un suplente a tiempo parcial y no un indiscutible punto fijo en el juego ofensivo. No lo consiguió con ninguno de sus entrenadores en el BVB. En la recién finalizada temporada de la Bundesliga, el extremo promedió apenas 42 minutos por partido.
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BVB: Por eso es acertada la venta de Karim Adeyemi
Adeyemi llevó al césped de vez en cuando, en momentos brillantes como en la Champions League, su inigualable profundidad y velocidad, y por momentos también firmó semestres muy aceptables. Pero en el gris día a día de la liga y a lo largo de una temporada completa le faltaron, sencillamente, la constancia y también la profesionalidad para dar el siguiente paso decisivo en su carrera.
Que el Borussia reciba ahora por él una cantidad fija de traspaso de apenas 22 millones de euros dice mucho tanto del jugador como del club. Es cierto que los ingresos finales superarán con toda probabilidad la cantidad invertida originalmente gracias a bonus fáciles de alcanzar, así como a un 35 por ciento de una futura venta. Pero no la rebasarán de forma clara, y precisamente ese era, por supuesto, el objetivo en 2022.
Así, la operación de Adeyemi no salió bien para el BVB. Sin duda, tenía el potencial para ofrecer mucho más tanto en rendimiento como en traspaso. Sin embargo, lo mostró con demasiada poca frecuencia. Por eso es correcto poner punto final y darse por satisfechos con el dinero que ahora se recibe por un suplente y un jugador que no acudió al Mundial y al que le quedaba un año de contrato.
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Caso Adeyemi: ¿ha aprendido el BVB de Julian Brandt?
Que ahora con Adeyemi se desenchufe y se reinvierta el capital, en lugar de pasar con él por la próxima reválida deportiva, es una buena noticia y supone para el Borussia una cierta curva de aprendizaje. También muestra una nueva firmeza en la dirección deportiva encabezada por el trío Carsten Cramer, Lars Ricken y Ole Book. El principio de esperanza, que con demasiada frecuencia paralizó al club en las últimas temporadas, parece estar dejando paso a un pragmatismo más frío y orientado al rendimiento.
Es muy posible que también se haya aprendido de la situación de Julian Brandt. Dicho de forma herética, el club arrastró en su caso la esperanza de que un futbolista con muchísimo talento, pero crónicamente irregular en lo técnico, acabara convirtiéndose algún día en el gran referente y líder indiscutible. Pero Brandt, cuyo contrato no fue renovado, osciló durante siete años entre la clase mundial y la categoría regional. No solo con él se aferró el BVB con obstinación a una narrativa que rara vez se correspondía con la realidad sobre el campo.
Por supuesto, ahora el Dortmund está obligado a encontrar un recambio en ataque. Encajaría muy bien en la nueva historia que el club quiere contar de cara al futuro si lograra hacerse con Said El Mala, un jugador de la categoría de estrella emergente de 19 años.
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¿Quién podría convertirse en el sustituto de Karim Adeyemi en el BVB?
El Borussia tiene un gran interés en el jugador del Colonia, que en sus apariciones hasta ahora ha encarnado exactamente lo contrario del Adeyemi que a menudo daba una imagen de letargo. El Mala aporta una despreocupación y un hambre que le vendrían bien al juego del Dortmund después de las actuaciones espesas y, futbolísticamente, a menudo bastante planas de los últimos meses.
La salida de Adeyemi, por tanto, no debería ser una pérdida que el club vaya a lamentar en exceso. Es el resultado lógico de una evolución en la que las aspiraciones y la realidad se han ido separando demasiado.
Porque, y eso también encaja en el relato actual del triunvirato de Dortmund: quien quiera desempeñar en el futuro y de forma duradera un papel importante en el BVB no puede brillar solo cuando se encienden los focos en la Champions League o el rival ofrece suficientes espacios. También tiene que hacerlo cuando el viento sopla de cara en otoño.
Karim Adeyemi: estadísticas de rendimiento en el BVB
Partidos oficiales Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas por doble amonestación Tarjetas rojas 146 36 25 27 1 1
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