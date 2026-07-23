Hace cuatro años, los westfalianos pusieron 30 millones de euros sobre la mesa por el entonces jugador de 20 años para arrebatárselo al Salzburgo. Mucho dinero para el Borussia, apenas hubo jugadores que le costaran más al club en su historia. Se invirtió en una promesa de futuro cercano, pero también a largo plazo.

Pero ahora se puede constatar fácilmente: la inversión no dio los frutos que se esperaban en el BVB. Ese es el doloroso reconocimiento que deben hacerse en Dortmund. Adeyemi nunca llegó a convertirse en un indiscutible jugador clave en el equipo aurinegro; de hecho, siempre estuvo muy lejos de ese estatus.

Aun así, en Dortmund se convirtió en internacional y por momentos firmó actuaciones brillantes. Sin embargo, últimamente, bajo las órdenes del técnico Niko Kovac, Adeyemi pasó a ser un suplente a tiempo parcial y no un indiscutible punto fijo en el juego ofensivo. No lo consiguió con ninguno de sus entrenadores en el BVB. En la recién finalizada temporada de la Bundesliga, el extremo promedió apenas 42 minutos por partido.