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¿Es Bruno Fernandes una leyenda del Manchester United? Steven Gerrard debate el papel del capitán de los «Diablos Rojos» en Old Trafford
Fernandes ha hecho historia en la Premier League con el Manchester United
Ya hubo chances de seguir ese rumbo: Fernandes admitió hace poco que el United consideraba autorizar su traspaso a la Liga Profesional de Arabia Saudí.
Finalmente rechazó la oferta y superó las 300 apariciones con los «Diablos Rojos», pero le quedan menos de 12 meses de contrato en el «Teatro de los Sueños».
Ya se han mantenido conversaciones para su renovación, y es lógico que el United quiera retener a un jugador que fue premiado como Futbolista del Año de la FWA y Jugador de la Temporada de la Premier League en la 2025-26.
La temporada pasada batió el récord de asistencias en la Premier con 21 y ya supera los 100 goles desde que llegó procedente del Sporting en 2020.
Además, ha alzado la FA Cup y la Carabao Cup y ha disputado dos finales de la Europa League.
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¿Debe Fernandes ganar la Premier League o la Liga de Campeones?
Sin embargo, los títulos más importantes siguen sin llegar, tanto en casa como en el extranjero. Al ser preguntado sobre si será necesario conquistar uno de esos títulos para que el «príncipe» Fernandes se convierta en «rey» en Mánchester, el exdefensa del United Silvestre —en declaraciones a GOAL en colaboración con talkSPORT Bet Online Slots— afirmó: «Es un jugador clave y me alegré de que decidiera no irse a Arabia Saudí y quedarse en el United, permaneciendo fiel al club en un momento difícil de transición.
Lleva varios años aquí y, pese a las dificultades, cumplió: fue el mejor jugador de la liga la temporada pasada. Es clave que se quede y ayude al equipo a crecer.
«Steven Gerrard es una leyenda del Liverpool, pero nunca ha ganado la Premier; sí la Liga de Campeones. Ya ha dejado huella en el United.
«Necesita un título, sea la Liga o la Champions, para ser realmente especial para la afición y la historia del club. Vivir una época de éxitos está bien, pero hay que ganar títulos».
¿Se recordará a Fernandes en Old Trafford como una leyenda del Manchester United?
Lee Sharpe, exjugador del United, dijo a GOAL sobre Fernandes: «Será recordado como un gran jugador, pero le faltan títulos.
Si tuvieras que elegir un once histórico del Manchester United, ¿entraría él por no haber ganado mucho? Los goles que ha creado, los que ha marcado y los partidos que ha ganado por sí solo son incalculables. Es un jugador increíble para el club, pero le faltan más trofeos».
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El Manchester United negocia un nuevo contrato con su capitán, Fernandes.
Fernandes aún puede ganar el trofeo que lo convierta en leyenda. Muchos creen que el United, que aún debe fichar, puede pelear por la Premier 2026-27 tras no dominar desde 2013, último año de Ferguson.
El técnico Michael Carrick ya ha devuelto al equipo a la Liga de Campeones, y los «Red Devils» esperan que su capitán renueve mientras se negocian los nuevos términos de su contrato.
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