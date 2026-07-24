Ya hubo chances de seguir ese rumbo: Fernandes admitió hace poco que el United consideraba autorizar su traspaso a la Liga Profesional de Arabia Saudí.

Finalmente rechazó la oferta y superó las 300 apariciones con los «Diablos Rojos», pero le quedan menos de 12 meses de contrato en el «Teatro de los Sueños».

Ya se han mantenido conversaciones para su renovación, y es lógico que el United quiera retener a un jugador que fue premiado como Futbolista del Año de la FWA y Jugador de la Temporada de la Premier League en la 2025-26.

La temporada pasada batió el récord de asistencias en la Premier con 21 y ya supera los 100 goles desde que llegó procedente del Sporting en 2020.

Además, ha alzado la FA Cup y la Carabao Cup y ha disputado dos finales de la Europa League.