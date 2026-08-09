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¿Es Benjamin Sesko el ‘nueve’ «a largo plazo» para el Manchester United? Michael Owen tiene «dudas» mientras el United carece de opciones en el apartado goleador
Sesko se convirtió en un revulsivo de lujo para el Manchester United
Tras haber tenido problemas para encontrar una opción fiable para liderar la delantera, después de pasar por jugadores como Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Wout Weghorst y Rasmus Hojland, el United invirtió 74 millones de libras (100 millones de dólares) de confianza en Sesko durante el mercado de fichajes de verano de 2025.
El exjugador del RB Leipzig necesitó siete partidos para estrenar su cuenta goleadora con el Manchester United y solo llevaba dos tantos al cambio de año. En ese momento se estaban planteando serias dudas sobre su contribución a la causa colectiva.
Disfrutó de una gran racha durante la segunda mitad de la temporada 2025-26, viendo puerta en 10 ocasiones en 15 partidos, y se labró cierta reputación de revulsivo.
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¿Necesita el Manchester United fichar a otro '9'?
El United, antes de su regreso a la Liga de Campeones, todavía no ha incorporado a otro delantero consolidado para competir con Sesko o jugar a su lado. Preguntado por si eso es motivo de preocupación, Owen, exdelantero del Manchester United campeón de la Premier League y en un papel de embajador para Casino.org, que ayuda a encontrar casinos online para jugadores del Reino Unido, dijo a GOAL: «Bueno, muchas veces, la mitad de las veces, él [Sesko] ni siquiera juega y aun así les va bastante bien.
«Ya sea poniendo arriba a [Matheus] Cunha o a [Bryan] Mbeumo, o a quien sea, se las han arreglado sin él. Aunque es el único delantero centro puro, si la final de la Copa de Europa fuera la semana que viene, no estoy seguro de que fuese a ser titular. Si tuvieran otra opción, una opción mejor, estoy seguro de que la elegirían.
«Sin embargo, ha sorprendido a unos cuantos. No resultó tan convincente justo al principio, pero no es fácil resultar convincente en el equipo del Manchester United durante la última década más o menos.
«Obviamente, en la segunda mitad de la temporada, el Manchester United está jugando realmente, realmente bien. Él también ha crecido en el papel. Sin duda dirías que va a tener más minutos esta temporada y veremos cómo le va. ¿Lo veo como el delantero centro del Manchester United a largo plazo? Tendría mis dudas.»
¿Encajaría Thiago bien en el Manchester United?
El Manchester United está entre los clubes de los que se dice que están valorando un acercamiento por el delantero del Brentford Igor Thiago, después de verle marcar 22 goles en la Premier League la temporada pasada y entrar en la convocatoria de Brasil para el Mundial, pero ¿es otro corpulento delantero centro lo que necesita el Manchester United?
Owen añadió: «En realidad, no ha sido su estilo a lo largo de los años, simplemente tener un gran delantero de referencia. Si pones a uno ahí, los jugadores tendrán que adaptarse a cualquier perfil que vaya y juegue ahí.
«¿Es esa su posición más urgente? No estoy seguro. Obviamente, han perdido a Casemiro, pero lo han reemplazado con otros dos centrocampistas. Opciones en ataque, no diría que tengan muchísimas, pero les fueron bastante bien el año pasado. Quiero decir, Amad jugó la mitad del tiempo e iban rotando un poco.
«Lo único que tienen esta temporada, obviamente, es muchos más partidos en la Champions League. Van a tener que gestionarlo. Siempre quieres mejorar tanto en número como en calidad.
«Creo que Michael Carrick estará interesado en fichar a un par de jugadores más. No se trata de cualquier jugador, pero sí creo que esta vez es importante tener efectivos con la Champions League. Eso va a ser lo único que podría perjudicarles: la cantidad de partidos que van a tener que jugar».
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Calendario del Manchester United 2026-27: amistosos y estreno en la Premier League
El United sigue encontrando sensaciones en la pretemporada, a medida que recupera a sus estrellas del Mundial, y aún tiene dos amistosos más, ante el Leeds y el AC Milan, antes de que se reanude la competición oficial.
Arrancará la temporada 2026-27 a domicilio ante el recién ascendido Hull City el 22 de agosto y tiene hasta el 1 de septiembre para incorporar nuevas caras, incluido otro delantero, antes de que venza el próximo plazo de fichajes.
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