¿Es Anthony Gordon solo la mejor alternativa? Al parecer, el FC Bayern tiene otro objetivo principal en el mercado de fichajes

En el Bayern, Gordon es un fichaje muy valorado, pues puede competir con Luis Díaz en la banda izquierda, relevar a Harry Kane en la punta y dar descanso a Serge Gnabry o Jamal Musiala en la mediapunta.

Eso le da una pequeña ventaja sobre Diomande, quien en su primera temporada en la Bundesliga con el Leipzig se ha convertido en una de las estrellas emergentes de la liga, pero “solo” puede jugar en las bandas. Aun así, el joven marfileño de 19 años lo hace con gran éxito. En 33 partidos oficiales ha marcado 13 goles y dado nueve asistencias, cifras que han despertado el interés de media Europa.

Según Bild, su agencia, Roc Nation, ya se ha reunido con PSG y Liverpool. Leipzig fijaría un precio mínimo de 100 millones de euros y valoraría venderlo este verano para luego cederlo un año más.

Sin embargo, el director general de Red Bull, Oliver Mintzlaff, asegura que no lo venderá: «Si fuera director deportivo, no traspasaría a este joven, que ni siquiera lleva una temporada con nosotros. Da igual el precio. Puede seguir creciendo, porque es muy joven y seguro que aún aumentará su valor», declaró el pasado viernes en Sky.