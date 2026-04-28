Según The Athletic, el Bayern Múnich tiene a Yan Diomande, del RB Leipzig, como su prioridad de fichaje para el próximo verano. Pero, al considerarse muy costoso, Anthony Gordon, del Newcastle United, se habría convertido en la principal alternativa.
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¿Es Anthony Gordon solo la mejor alternativa? Al parecer, el FC Bayern tiene otro objetivo principal en el mercado de fichajes
Sky informó que Gordon es el «candidato preferido» del Bayern. El interés del campeón alemán por el internacional inglés es un hecho. Aunque Diomande sea el «objetivo preferido», Gordon cuenta con gran prestigio en el Bayern, que confía en ficharlo.
Según The Athletic, el Bayern ya ha hablado con el jugador, pero aún no ha contactado con el Newcastle. El club inglés busca ingresar con Gordon el segundo traspaso más alto de su historia, solo por detrás de los 145 millones que recibió por Alexander Isak del Liverpool.
Se asegura que el Newcastle, presionado por el Fair Play Financiero, necesita vender a su máximo goleador para evitar sanciones.
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Liverpool y PSG se interesan por Diomande; RB Leipzig pide al menos 100 millones.
En el Bayern, Gordon es un fichaje muy valorado, pues puede competir con Luis Díaz en la banda izquierda, relevar a Harry Kane en la punta y dar descanso a Serge Gnabry o Jamal Musiala en la mediapunta.
Eso le da una pequeña ventaja sobre Diomande, quien en su primera temporada en la Bundesliga con el Leipzig se ha convertido en una de las estrellas emergentes de la liga, pero “solo” puede jugar en las bandas. Aun así, el joven marfileño de 19 años lo hace con gran éxito. En 33 partidos oficiales ha marcado 13 goles y dado nueve asistencias, cifras que han despertado el interés de media Europa.
Según Bild, su agencia, Roc Nation, ya se ha reunido con PSG y Liverpool. Leipzig fijaría un precio mínimo de 100 millones de euros y valoraría venderlo este verano para luego cederlo un año más.
Sin embargo, el director general de Red Bull, Oliver Mintzlaff, asegura que no lo venderá: «Si fuera director deportivo, no traspasaría a este joven, que ni siquiera lleva una temporada con nosotros. Da igual el precio. Puede seguir creciendo, porque es muy joven y seguro que aún aumentará su valor», declaró el pasado viernes en Sky.
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El FC Bayern está cerca de fichar a Anthony Gordon.
El RB no fichará a Diomande este verano, mientras que el FCB tiene muchas opciones de contratar a Gordon, cuyo precio es más asequible. Según The Telegraph, en el Newcastle ya ven probable que el jugador busque un nuevo reto. Además, el Bayern se beneficia de que el equipo inglés quizá no juegue competiciones europeas la próxima temporada.
Además, Gordon sigue de cerca la adaptación de Michael Olise en el Bayern y ve su fichaje como el “siguiente paso lógico” en su carrera, según el experto en traspasos Sacha Tavolieri.
Comparación entre Yan Diomande y Anthony Gordon en la temporada 2025/26
Jugadores Partidos Goles Asistencias Minutos jugados Yan Diomande 33 13 9 2.464 Anthony Gordon 46 17 5 2.869